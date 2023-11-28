تكنولوجيا: استعراض لجهاز مكيف الهواء Midea Wonder الموفر للطاقة وبمزايا ابتكارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق شركة Midea إلى الشرق الأوسط بجهاز مكيف الهواء Midea Wonder الذي صمم برؤية جديدة في صناعة أجهزة المكيف المميزة مع ميزة ضاغط التردد المتغير الابتكارية في طراز Wonder والتي تساهم بشكل فعال في توفير الطاقة وتقدم للمستخدم سرعة تبريد فورية وبالإضافة لذلك يأتي الجهاز بتصميم ذكي وهادئ.

عرفت Midea كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية في العالم، ولقد كشفت النقاب عن مكيف الهواء Wonder بتصميم شباك يتخطى التصميم والمواصفات الشائعة لهذه الفئة من مكيفات الهواء، ولقد أكدت Midea على أن Midea Wonder يأتي بثورة جديدة في صناعة مكيفات الهواء حيث يقدم الجهاز نفس تجربة التبريد لمكيف الهواء التقسيمي مع الاحتفاظ بتصميمه كمكيف شباك وهو ما يمنح الجهاز الابداع الجمالي في التصميم عن النسخ السابقة مع جودة مكيف تقسيمي.

التبريد الفوري

تعد ميزة ”CoolFlash“ ميزة حصرية مقدمة من Midea في جهاز Wonder، وهي تقنية مبتكرة من الشركة ومعتمدة بمعايير TUV، حيث تدعم هذه التقنية المستخدم بتبريد فائق السرعة للغرف.

ويمكن لهذه التقنية أن تدعم تبريد الغرف إلى 6 درجات مئوية خلال 10 دقائق فقط، لذا تدفع هذه التقنية الذكية مكيف Wonder في التفوق على مكيفات الهواء من نفس الفئة بنسبة 34%.

أيضاً ميزة “CoolFlash” فبمجرد ضغطة واحدة فقط على الزر لتبدأ عملية تبريد سريع وفعال للغرف، كما يتفوق مكيف الهواء الجديد من ميديا في تعزيز التغطية لمساحة أوسع في عملية التبريد بنسبة 10% مقارنة بمكيفات الشباك التقليدية.

كما يمكن للمستخدم الشعور بالزيادة الملحوظة في حجم الهواء مع تبريد في نطاق كبير يمكن أن يصل للمستخدم من مسافة بعيدة مع حجم تغطية يصل إلى 131 درجة عمودي و100 درجة أفقياً، لذا يمكن لمكيف Wonder تغطية مساحة أكبر بنسبة 63% مقارنة بمكيفات الهواء المنافسة من نفس الفئة.

تصميم هادئ

تكسر Midea الفكرة الشائعة لمكيفات الهواء بتصميم شباك التي تتميز غالباً بصوت مرتفع، حيث صمم مكيف Wonder بدقة لخفض الضوضاء أثناء التشغيل لأقل مستوى.

ويعمل مكيف الهواء بنمط هادئ لا يتخطى 39 ديسيبل في وضع منخفض لمروحة الهواء، بمستوى هادئ.

لذا لن يؤثر مكيف Wonder على نمط حياتك، حيث يمكنك الاستمتاع بكل لحظة من النوم أثناء الليلي، والقراءة في ساعات النهار دون أن يكون مكيف الهواء مصدر للإزعاج، حيث يدعمك نظام التبريد الهادئ بالاسترخاء وممارسة مختلف الأنشطة بسلاسة على مدار اليوم.

تصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة

لا تقتصر الترقية في تصميم Wonder على الأداء الهادئ فقط، حيث طور مكيف الهواء بكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة من خلال تقنية الانفرتر المبتكرة، والتي تستخدم معالجات دقيقة تتحكم في سرعة موتور المكيف، فبمجرد أن تصبح الغرفة باردة، يقوم الانفرتر بتقليل سرعة المحرك لتوفير الطاقة، وبالتالي استهلاك أقل بنسبة 26% مقارنة بالمكيف التقليدي.، حيث بإمكان المكيف العمل بشكل متصل دون الحاجة إلى إيقافه مع ضبط السرعة وهي مزايا مكيف الهواء التقسيمي الابتكارية في Midea Wonder وهذا ما يقدم تبريد بشكل أفضل وضوضاء منخفضة، حيث تمتاز تقنية الانفرتر من ميديا باستخدام معالجات دقيقة تتحكم في سرعة المحرك وبحسب تغير درجة حرارة الغرفة المطلوب تقل سرعة المحرك تلقائياً وهو ما يوفر استهلاك الطاقة وكذلك تقليل الضوضاء.

أيضاً إلى جانب خفض استهلاك الطاقة يمكن لوحدة Wonder الاستمرار بعمر افتراضي أطول لتعزيز رؤية الشركة في تطوير منتج يدعم الاستدامة دون أن ينخفض مستوى الأداء مع خفض البصمة الكربونية.

نظام تبريد ذكي يواكب العصر

طور جهاز Wonder بتصميم ذكي يواكب العصر ويتخطى الفكرة التقليدية لمكيفات الهواء من فئة الشباك التي تقتصر غالباً على نظام تبريد منفصل.

ولقد صمم Wonder بميزة الاتصال عبر Wi-Fi وأيضاً عبر وحدة التحكم عن بعد، حيث يمكن للمستخدم ضبط إعدادات وحدة المكيف عن بعد ومن أي مكان عبر تطبيق الهاتف “Midea”، كما يمكن إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد جوجل الرقمي أو مساعد Alexa الرقمي للتحكم في نظام التشغيل.

وظائف جديدة وتجربة استثنائية

تسعى Midea لخلق تجربة استثنائية لمستخدمي مكيف الهواء Wonder، لذا تضيف الشركة قيمة جديدة ومهام أكثر، حيث يحجب إطار الجهاز المميز بتصميم مزخرف منظم الكابل “Moon” الذي يحجب موصلات الطاقة بتصميم أنيق يختلف عن الشكل الفوضوي المعهود لهذه الفئة من المكيفات، كما أنها تدعم المستخدم بإضاءة عند الحاجة في ساعات الليل.

علاوة على ذلك، فهو مزود بإطار زخرفي يغطي فجوات الجدار لتظهير جهاز Wonder بشكل نظيف يناسب كل أمكان معيشة حديثة.

Wonder تصميم عصري مبتكر وأداء هادئ

طورت Midea مكيف Wonder برؤية تحقق للمستخدم الاستفادة الكاملة لعاشقي هذه الفئة من أجهزة مكيف الشباك، بأداء فائق في التبريد والتدفئة مع تغطية بكفاءة في مساحة أوسع، وأيضاً أداء هادئ لا يعيق نمط حياتك اليومي.

كما توفر Midea الجهاز باثنان من الاختيارات بين سعة 18.000 و24.000 وحدة حرارية وفقاً لاحتياجات المستخدم، ويتوفر جهاز مكيف الهواء Wonder في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع بعض من الأسواق المجاورة.

يمكن التأكد من الأسواق التي يتوفر بها مكيف الهواء، أو الاطلاع على العروض المقدمة من شركة Wonder عبر الرابط التالي في متجر أمازون:

للنموذج المميز بسعة 24000 BTU

https://www.amazon.sa/-/en/Midea-Wonder-Cooling-WDV24CWG-430x660x785/dp/B0C2CXBKHB/ref=sr_1_4?crid=AUAG7B8O7AH&keywords=midea+air+conditioner&qid=1696650798&sprefix=midea+air+conditio,aps,356&sr=8-4

للنموذج المميز بسعة 18000 BTU

https://www.amazon.ae/dp/B0C93CFR4B?pd_rd_i=B0C93CFR4B&pf_rd_p=eae47d82-917c-46aa-82c1-83dd03f493ff&pf_rd_r=Q40DXCH4VQN0Y8XXAR14&pd_rd_wg=hBH7s&pd_rd_w=9UbAX&pd_rd_r=b86d6095-fed1-473d-b775-477a10554481&th=1

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