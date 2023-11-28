تكنولوجيا: رسائل جوجل تحصل على دعم لصور Ultra HDR عبر RCS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت جوجل دعمًا لتنسيق صورة Ultra HDR الجديد لنظام أندرويد في رسائل جوجل عند إرسال الرسائل عبر RCS.

ستحتفظ الصور بهذا التنسيق عند إرسالها عبر RCS ببياناتها التعريفية وسيتم عرضها بشكل صحيح على الجهاز المتلقي.

تم ملاحظة ذلك لأول مرة بواسطة TheSpAndroid من خلال تضمين العلامة bugle.support_ultra_hdr داخل تطبيق APK.

وأكد منشور المدونة أن الميزة تعمل بالفعل على أجهزة Google Pixel 8 عند إرسال الصور عبر RCS.

يعد تنسيق صورة Ultra HDR بمثابة تضمين حديث في Android 14، وهذا التنسيق هو في الأساس شكل مختلف من تنسيق JPEG الموقر ويعمل عن طريق تشفير صورة خريطة كسب النطاق اللوغاريتمي في البيانات الوصفية.

عند عرض مثل هذه الصورة على جهاز يمكنه قراءة بيانات التعريف هذه ويحتوي على شاشة HDR، يتم عرض الصورة في نطاق ديناميكي أوسع مع إضاءة تمييز أكثر سطوعًا وتفاصيل ظل أكبر. وعند عرضها على جهاز لا يدعم بيانات التعريف، يتم عرض صورة JPEG الأساسية في نطاق ديناميكي قياسي.

أضافت جوجل الدعم لهذه الميزة مرة أخرى في سبتمبر قبل إطلاق Pixel 8. وتعد أجهزة Pixel 8 هي أول أجهزة أندرويد التي تلتقط الصور بهذا التنسيق، وبينما لا تستطيع أجهزة Pixel الأقدم التقاطها، فلا يزال بإمكانها عرض هذه الصور على النحو المنشود.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه الميزة مدمجة الآن في نظام أندرويد، إلا أننا لم نشهد اعتمادًا أكبر لها.

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