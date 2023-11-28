شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال مركبة "بروجريس" عن محطة الفضاء الدولية غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى أن المركبة وبعد انفصالها عن المحطة ستحل محلها مركبة Progress MS-25 الروسية، والتي من المفترض أن تطلق في الأول من ديسمبر المقبل، وذكرت تقارير صادرة عن الوكالة أيضا أن روسيا تنوي إطلاق مركبة أخرى وهي Progress MS-28 نحو المحطة عام 2024، وأن هذه المركبة خضعت لعدة مراحل من الاختبارات قبل إرسالها لقاعدة "بايكونور" الفضائية، إذ يفترض أن تطلق من القاعدة على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.
ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد تابعون لوكالة "روس كوسموس" الروسية هم: نيكولاي تشوب، وأوليغ كونونينكو، وكونستانتين بوريسوف، ورواد وكالة ناسا، جاسمين موغبيلي، ولورال أوهارا، ورائد وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغنسن، ورائد وكالة الفضاء اليابانية، ساتوشي فوروكاوا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز