تكنولوجيا: الكشف عن المواصفات والتصميمات الرئيسية لكل من Redmi Book 16 (2024) و Watch 4 و Buds 5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق شركة شاومي هواتفها الذكية من سلسلة Redmi K70 يوم الأربعاء، وكالعادة سينضم إلى الهواتف عدد كبير من الأجهزة الأخرى بما في ذلك حاسب محمول جديد يعمل بنظام Windows بحجم 16 بوصة وسماعات أذن لاسلكية وساعة ذكية.

سيحتوي Redmi Book 16 (2024) على معالج Intel i5-13500H مع وضع أداء بقوة 47 واط، وذاكرة عشوائية LPDDR5 بتردد 6400 ميجابايت/ثانية ونظام تبريد مُجدد مع مراوح دوارة مزدوجة ومشتتات حرارية مزدوجة مقاس 8 مم.

سيحتوي الحاسب المحمول القادم على 3 منافذ USB-3.2 ومنفذ USB-C للشحن ومنفذ HDMI ومقبس مشترك لسماعات الرأس والميكروفون.

ستأتي ساعة Redmi Watch 4 في مجموعة متنوعة من أنماط أحزمة الساعة التي تتراوح من السيليكون إلى الفولاذ المقاوم للصدأ والجلد ومواد القماش المنسوجة. وستكون أيضًا أول ساعة Redmi Watch مزودة بغلاف من الألومنيوم.

كما كشفت شركة شاومي أن ساعة Watch 4 ستوفر شاشة LTPS AMOLED بحجم 1.97 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز ونسبة سطوع تصل إلى 600 نتس في المتر المربع.

من المقرر أن تصل Redmi Buds 5 Pro باللون الأسود والأبيض والأزرق مع تصميم داخل الأذن وتقنية ANC.

وتدعي المواد التسويقية لشاومي ان وظيفة تقليل الضوضاء ستصل بما يصل إلى 52 ديسيبل مع محركات ديناميكية ومكبرات صوت مطلية بالسيراميك مقاس 10 مم ومكبرات صوت مطلية بالتيتانيوم مقاس 11 مم.

المصدر

اعلان





