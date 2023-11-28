مستخدمو Google Drive يواجهون مشكلة فقدان الملفات يا للرعب

أصبح التخزين السحابي أداة لا غنى عنها للمستخدمين المعاصرين، مثل Google Drive وiCloud وDropbox وغيرهم، حيث يوفر إمكانية الوصول المريحة والآمنة إلى الملفات من أي مكان في العالم. جوجل وحدها من أبرز من يقدموا هذه الخدمة للمستخدمين؛ حيث تقدم منصة موثوقة وغنية بالميزات لتخزين الملفات ومشاركتها، ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن بعض مستخدمي Google Drive يواجهون مشكلة مقلقة وهي فقدان الملفات دون أي سابق إنذار.

مستخدموا Google Drive يفقدون ملفاتهم

انتقل العديد من مستخدمي Google Drive إلى منتدى دعم الشركة للتعبير عن مخاوفهم بشأن اختفاء ملفاتهم فجأة. يبدو أن المشكلة تؤثر بشكل أساسي على المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق درايف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

أبلغ مستخدم من كوريا الجنوبية أن حسابه على Google Drive يبدو أنه عاد إلى حاله من مايو 2023، وهذا يعني أن أي ملفات تم تحميلها أو إنشاؤها بعد مايو 2023 لم تعد موجودة في مساحة Drive الخاصة به، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المستخدم غياب أي سجل نشاط أو ملفات في سلة المهملات بعد مايو 2023، وأكد أيضًا أنه لم يشارك الملفات الخاصة به مع أي شخص آخر، وعلى الرغم من اتباع إجراءات الاسترداد التي حددتها خدمة العملاء ومحاولة إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة، لم يتمكن المستخدم من استرداد الملفات المفقودة.

Google تعترف بالمشكلة

انضم العديد من المستخدمين المتأثرين إلى المحادثة في منتدى دعم Google، مما يشير إلى أن مشكلة فقدان الملفات تمتد إلى ما هو أبعد من الحالة الفردية المذكورة أعلاه، أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان الملفات التي تم تحميلها منذ مايو 2023، بينما ذكر آخرون أن المشكلة أثرت على الملفات التي تعود إلى العامين الماضيين أو العامين.

اعترفت Google بالمشكلة من خلال رسالة دعم تم مشاركتها في المنتدى، وطمأنت المستخدمين بأن الشركة تجري تحقيقًا في المشكلة، في غضون ذلك، تنصح خدمة العملاء بعدم إجراء أي تغييرات على الملفات الموجودة في تخزين جوجل درايف الخاص بهم.

الاحتياطات والتوصيات

بينما لا يبدو أن المشكلة تؤثر على المستخدمين الذين يستخدمون موقع Google Drive وتطبيقات الهاتف الذكي فقط، إلا أنها تظل تطورًا مقلقًا، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشدة على التخزين السحابي لملفات العمل أو المستندات الشخصية، كإجراء وقائي، من المستحسن إجراء نسخ احتياطي لبيانات Google Drive إلى مكان آخر سواء كان تخزينًا سحابيًا او بداخل جهازك، يضمن ذلك أنه حتى إذا واجهت مشكلة مماثلة في فقدان الملفات، فلديك نسخة احتياطية موثوقة لاستعادة ملفاتك الأساسية.

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