Google Maps تحصل على أكبر تحديث بـ 5 مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

تُعد Google Maps واحدةً من أكثر تطبيقات الخرائط شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع في العالم، لكنها لا تتوقف عن التطور كعادة كل التطبيقات الكبيرة؛ حيث أعلن عملاق التكنولوجيا مؤخرًا أنه يمنحها تحديثًا جديدًا ذكاء اصطناعي ضخمة مع خمس ميزات جديدة.

Google Maps بميزة Immersive View

تتمثل إحدى أكثر الميزات الجديدة إثارة للإعجاب هي ميزة Immersive View، التي تتيح لك رؤية طريقك بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني هذا أنه يمكنك الحصول على رؤية واقعية ومفصلة لمحيطك والمعالم السياحية والاتجاهات حتى قبل أن تبدأ رحلتك، يمكنك أيضًا استكشاف أماكن مختلفة ومعرفة شكلها في الوقت الفعلي، تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمناطق غير المألوفة أو المعقدة حيث قد تضيع أو تشعر بالارتباك.

اعثر على كل ما تحتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي

ميزة جديدة رائعة هي ميزة البحث في خرائط جوجل، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على مواقع ذات صلة بناءً على تفضيلاتك واحتياجاتك وسياقك؛ على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مطعم، ستعرض لك خرائط جوجل خيارات تتناسب مع ذوقك وميزانيتك وتوافرك، تستخدم أيضًا الصور والتعليقات التي يقدمها المستخدمون لإعطائك فكرة أفضل عما تتوقعه، يمكنك تصفية نتائج البحث الخاصة بك بناءً على معايير مختلفة، مثل التصنيفات أو انواع الطعام المقدمة أو المسافة.

الأمر تخطى فكرة انك تبحث عن مطعم، انت تبحث عن اماكن لتذهب اليها، تصور نفسك في مدينة مثل الإسكندرية او أي مكان آخر وتريد التنزه بها، لا تحتاج ان تبحث عن اماكن معينة بل ستسأل الخرائط، Places to visit in Alexandria وسيخبرك التطبيق بالعديد من الاماكن التي يمكنك التنزه بها سواء كانت مقاهي او مطاعم او اماكن أثرية وخلافه.

تحديث مزايا الـ Navigation في Google Maps

تحصل ميزة الـNavigation في خرائط جوجل أيضًا على تحديث جديد من الذكاء الاصطناعي، مع تحسين توجيه المسارات ومعلومات المرور، ستتمكن من رؤية المسار الذي تحتاج إلى سلوكه لتجنب تفويت مخرجك أو منعطفك وكيف ستبدو المسارات أمامك، ستحصل أيضًا على تحديثات في الوقت الفعلي بشأن ظروف الطريق والحوادث والازدحام، حتى تتمكن من تخطيط مسارك وفقًا لذلك، ستقترح خرائط جوجل أيضًا طرقًا بديلة إذا كانت هناك طرق أسرع أو أسهل للوصول إلى وجهتك، كل هذا سيتم تحديثه وتحسينه بشكل أكبر في التطبيق لتستعمل الملاحة وانت تضمن الوصول الى أي مكان بسهولة أكبر.

محطات شحن السيارات الكهربائية

إذا كنت تمتلك سيارة كهربائية، فسيسعدك معرفة أن خرائط جوجل تضيف المزيد من المعلومات حول محطات شحن السيارات الكهربائية إلى تطبيقها، سيعرض لك التطبيق أقرب محطات شحن إليك، ونوع الشاحن الذي لديهم، ومدى سرعة شحن بطاريتك، ومتى تم استخدامها آخر مرة، ستتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كانت محطة الشحن متاحة أو مشغولة، حتى لا تضيع وقتك أو طاقتك، مع انتشار السيارات الكهربائية حول العالم صار الآن من المهم ان تنتشر معلومات محطات الكهرباء في الخرائط.

Google Maps وتحسين الواقع المعزز

كجزء من عملية الإصلاح، أعادت جوجل تسمية ميزة “البحث باستخدام Live View” إلى “Lens in Maps”. تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء والأماكن في عرض الكاميرا الخاص بك، مثل أجهزة الصراف الآلي ومحطات النقل والمطاعم والمقاهي والمتاجر، يمكنك أيضًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إخبارك بالمزيد عن هذه الأماكن وكيفية الوصول إليها، سيعطيك أفضل الإجابات بناءً على ما تريد معرفته ومكانك، Google Maps تتحسن بشكل كبير بفضل هذا الأمر

سلبيات استخدام خرائط جوجل

تُعد Google Maps بلا شك واحدة من أكثر التطبيقات فائدةً وإبداعًا، وستجعلها ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أكثر فائدة، ومع ذلك، هناك أيضًا جانب سلبي لاستخدام خرائط جوجل، وهو كمية البيانات الشخصية التي تجمعها جوجل من استخدامها، تستخدم جوجل هذه البيانات لتحسين خدماتها، ولكن أيضًا لاستهداف الإعلانات والتأثير على السلوك، لا توجد وجبات غداء مجانية من التكنولوجيا الكبيرة، ان كانت الخدمات مجانية فتأكد انك انت الثمن بالتأكيد.

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