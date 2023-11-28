7 حلول لـ مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر

حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر..تطبيق الماسنجر هو من أفضل التطبيقات التي تم إطلاقها في مجال التواصل الإجتماعي على الإطلاق، أثناء حديثك مع أحد أصدقائك في الماسنجر يمكنك أن تقوم بالتفاعل على الرسائل الخاصة به برموز تعبيرية، وهذه إضافة جيدة في الماسنجر منذ وقتٍ طويل، فماذا إن واجهتك مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر؟ حينئذٍ ستفقد إضافة جيدة من إضافات الماسنجر، ولأجل حل تلك المشكلة تابع الحلول التالية لنرى أيها سيحل مشكلتك بنجاح!

أفضل حلول مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر

وتاليًا سنتعرف على الحلول الممكنة لما تواجهه في تطبيق الماسنجر، تابع لتتعرف عليها:-

قم بإعادة ضبط الرموز التعبيرية الإفتراضية للرسائل

في تطبيق الماسنجر يمكنك أن تقوم بضبط الرموز التعبيرية الإفتراضية التي تستخدمها في التفاعل على الرسائل في المحادثات، جرب أن تقوم بإعادة ضبط الرموز التعبيرية الإفتراضية لوضع رموز أخرى وإعادة وضع الرموز التي تودها مجددًا، ثم جرب مرة أخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

إعادة تشغيل الماسنجر

إعادة التشغيل تكون دومًا حلًا فعّالًا للمشاكل التي تواجهها في هاتفك، إعادة تشغيل الهاتف أو إعادة تشغيل التطبيق الذي تواجه معه المشكلة، لذا قم بإعادة تشغيل الماسنجر من خلال غلقه وإزالته من الخلفية ليتوقف عن التشغيل تمامًا، ثم جرب فتحه مجددًا بشكلٍ طبيعيّ لتجربة التفاعل على الرسائل مرة أخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

فرض إيقاف الماسنجر

فرض الإيقاف يعد من الحلول القوية للمشاكل التي تمر بها في التطبيقات على هاتفك، وفرض إيقاف الماسنجر قد يكون بحل مشكلتك معه، حيث يقوم فرض الإيقاف بإيقاف تشغيل التطبيق بشكلٍ تام؛ بحيث لا يكون له أي تأثير على الهاتف ولا يؤثر الهاتف عليه، يتم تجميد التطبيق حينئذٍ وهذا حتى تقوم بإعادة فتحه مجددًا ليكون ذلك بمثابة إعادة تشغيل جذرية للتطبيق، لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

إعادة التسجيل بحسابك على ماسنجر

إعادة تسجيل الدخول على حساب ماسنجر الخاص بك، والذي يرتبط مباشرة بحساب الفيسبوك، فما ستفعله هو أنك ستقوم بتسجيل الخروج من حساب الفيسبوك خاصتك من ماسنجر، والقيام بالتسجيل مجددًا، فيمكن أن تكون المشكلة في حسابك لا في تطبيق الماسنجر نفسه، فهذه الأخطاء تحدث أحيانًا، لذا قم بإعادة تسجيل الدخول على ماسنجر لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

مسح البيانات المؤقتة للماسنجر

أثناء استخدام التطبيقات يتم تخزين بيانات مؤفتة لكل تطبيقٍ على حدى، تلك الملفات المؤقتة قد تتعرض للتلف فجأة أثناء استخدام التطبيق؛ وذلك ما لأجله ننصح دومًا بمسح البيانات المؤقتة للماسنجر، لذلك قم بالتوجه لإعدادات الماسنجر من النظام، لتقوم بمسح الملفات المؤقتة للتطبيق لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

مسح ملفات التطيبق

مسح البيانات والملفات الكاملة هو حلٌ أخر لا يبعد كثيرًا عن الذي سبقه في الخطوات، ولكنه يختلف في تأثيره، فهنا عندما نود إعادة تهيئة الماسنجر بالكامل دون أن نقوم بحذفه – وهذا يسري على جميع التطبيقات – فإعادة تهيئة الماسنجر ستكون عملية جذرية أكثر من إعادة تشغيله وأسهل من إعادة تثبيته، قم بمسح ملفات التطبيق لتقوم بالتسجيل من جديد كأول مرة تستخدم بها التطبيق لترى ما إذا تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.

تحديث الماسنجر

لا يكون خيار التحديث دومًا أمرًا تكون مخيرًا في فعله، فهو شبه إجباري إذا قررت استخدام الهاتف وما عليه، تحديث الهاتف وتحديث التبطيقات هو أمرٌ ضروري، فقد تتعرض التطبيقات للمشاكل أو الإختراقات، وهذه طبيعة العالم البرمجي، ولهذا يتم إرسال التحديثات لإضافة مميزات، أو لحل مشاكل! ولهذا قم بتفقد التحديثات لترى ما إذا توفر تحديث جديد لتطبيق الماسنجر لديك، لترى بعدئذٍ هل تم حل مشكلة الرموز التعبيرية لا تعمل في رسائل الماسنجر أم لا.