تكنولوجيا: إطلاق سماعة الألعاب Edifier HECATE G1 Pro المزودة بمحرك 50 مم مقابل 99 يوان (13 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Edifier أحدث منتجاتها في سوق سماعات الألعاب؛ HECATE G1 Pro. وتعتبر هذه السماعة الجديدة، متاحة للشراء من متجر Tmall الرئيسي الرسمي لشركة Edifier بدءًا من 27 نوفمبر، بسعر جذاب يبلغ 99 يوانًا (13 دولارًا).

تتميز سماعة الرأس G1 Pro بوحدة تشغيل عالية الجودة مقاس 50 مم مزودة بغشاء PET، مما يضمن وضوحًا استثنائيًا للصوت واستنساخ التفاصيل. كما انها تأتي مع صوت محيطي افتراضي 7.1.

وقد تعاونت الشركة بشكل وثيق مع فرق الألعاب المحترفة لضبط نظام الصوت المحيطي هذا، مما يوفر للاعبين ميزة تنافسية مع توطين الصوت الدقيق. وهذا يعني أن اللاعبين يمكنهم تحديد الإشارات الصوتية بدقة، مما يوفر ميزة كبيرة في سيناريوهات الألعاب التنافسية.

تتميز سماعة الرأس أيضًا بموصل USB-A لسهولة الاتصال، واستجابة تردد 20 هرتز – 20 كيلو هرتز، ومقاومة مكبر الصوت 32 أوم، وحساسية 100 ديسيبل، وطول كابل سماعة الرأس حوالي 2.2 متر.

بالإضافة إلى قدراتها الصوتية، تتميز G1 Pro بميكروفون اتجاهي كامل. وتم تصميم هذا الميكروفون لعزل الضوضاء البيئية، مما يضمن اتصالًا واضحًا أثناء جلسات الألعاب.

تدمج سماعة الرأس عناصر تحكم مبسطة، بما في ذلك مفتاح كتم الصوت ومقبض الصوت الموجود على غطاء الأذن اليسرى، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة وخالية من المتاعب.

تتميز سماعة الرأس G1 Pro بتصميمها المريح، حيث تزن 286 جرامًا فقط وتتميز بأكواب أذن جلدية مريحة وتصميم كامل الأذن لتوفير راحة ممتدة. كما أنها تتميز بمصابيح تنفس متدرجة RGB من أجل الجماليات.

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