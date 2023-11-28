شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق دفعة جديدة من أقمار Starlink الصناعية من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة SpaceX المزيد من الأقمار الصناعية إلى مجموعة الإنترنت الضخمة Starlink المتنامية باستمرار، وفقاً لموقع space.

وانطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل 23 مركبة فضائية من طراز Starlink من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا أمس الاثنين، وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض لهبوط عمودى بعد نحو 8.5 دقيقة من الإطلاق، وهبطت الطائرة على متن الطائرة بدون طيار التى كانت تتمركز فى المحيط الأطلسى قبالة ساحل فلوريدا.

وفى الوقت نفسه كان من المقرر نشر أقمار ستارلينك الصناعية الـ23 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضى منخفض (LEO) بعد نحو 65.5 دقيقة من الإقلاع.

وتضم شبكة ستارلينك، التي تبث خدمة الإنترنت إلى الناس في جميع أنحاء العالم، أكثر من 5000 مركبة فضائية عاملة، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

لكن هذا العدد مستمر في النمو، ومن المرجح أن يستمر في المستقبل، لدى SpaceX بالفعل إذن لنشر 12000 مركبة Starlink في المدار الأرضي المنخفض، وقد تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على 30000 مركبة أخرى علاوة على ذلك.