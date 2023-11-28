شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق فى شكاوى اختفاء الملفات المخزنة فى Google Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل أنها تحقق فى تقارير مستخدمى Google Drive، التى تزعم أن ملفاتهم الشخصية اختفت بشكل غير متوقع من الخدمة السحابية.

واعترفت الشركة بالمشكلة فى سلسلة رسائل دعم مجتمع جوجل الجديدة، وتعتقد أنها تتضمن "مجموعة فرعية محدودة" من Google Drive لمستخدمى تطبيق سطح المكتب، وتشير جوجل إلى أنها مشكلة مزامنة لإصدارات Google Drive لسطح المكتب من 84.0.0.0 إلى 84.0.4.0، وفقا لتقرير theverge.

واكتشف أحد المستخدمين، الذى فقد جميع بيانات Google Drive الخاصة بهم منذ شهر مايو، المفاجأة الأسبوع الماضى ونقل شكاواهم إلى موقع دعم مجتمع Google، وفقًا لما أوردته The Register.

وقام فريق دعم جوجل، كما يوضح المستخدم بإرشادهم خلال عملية استعادة البيانات، بما في ذلك محاولة النسخ الاحتياطي واستعادة مجلد DriveFS، لكن دون جدوى.

وحاليًا يضم الموضوع 192 مستخدمًا قاموا بالضغط فوق الزر "لدي نفس السؤال" ولديه عدد قليل من المعلقين المذعورين الذين لديهم مشكلات مشابهة جدًا، ولاحظ أحد المستخدمين أن "رجل تكنولوجيا المعلومات" الخاص به لم يتمكن من العثور على أي آثار للملفات، وأشار آخر إلى أن Google طلبت تصدير بيانات تشخيص محرك الأقراص الخاصة بهم.

ونشر أحد أعضاء فريق Google Drive يُدعى Saitej تحذيرًا يخبر المستخدمين بعدم الضغط فوق "قطع اتصال الحساب" داخل Google Drive لسطح المكتب، كما حذروا من حذف أو نقل مجلد بيانات التطبيق، كما يوصي Saitej أيضًا المستخدمين بعمل نسخة احتياطية من مجلد التطبيق في مكان آخر، فقط في حالة حدوث ذلك.