تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Syndicate متاحة مجانًا لفترة محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستمنح Ubisoft لعبة Assassin’s Creed Syndicate لأي شخص يقوم بتأمين اللعبة على صفحة الترويج في الفترة ما بين 27 نوفمبر و 6 ديسمبر.

للحصول على اللعبة، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Ubisoft Connect، والذي يمكن إنشاؤه مجانًا.

لتنزيل اللعبة وبدء تشغيلها، يجب أيضًا تثبيت Ubisoft Connect على جهاز الحاسب الخاص بك. وللعب Assassin’s Creed Syndicate بسلاسة، توصي Ubisoft باستخدام معالج Intel Core i7-3770 على الأقل وكرت شاشة Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280X.

تم إصدار اللعبة في أكتوبر 2015. ومع Metascore من 74 من أصل 100 نقطة محتملة، فإن آراء النقاد مختلطة إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن Syndicate لم تغير صيغة Assassin’s Creed المألوفة كثيرًا وتضع اللاعبين في فخ.

تشغل اللعبة 40 جيجابايت تقريبًا من مساحة القرص الصلب. وتبلغ تكلفة Assassin’s Creed Syndicate حاليًا 7.49 دولارًا على Steam.

لم يتم تضمين توسعة Jack the Ripper في الإصدار المجاني الحالي، ولكنها معروضة حاليًا في Ubisoft Connect مقابل 4.50 دولارًا فقط بدلاً من 14.99 دولارًا.

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