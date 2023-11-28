علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Syndicate متاحة مجانًا لفترة محدودة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستمنح Ubisoft لعبة Assassin’s Creed Syndicate لأي شخص يقوم بتأمين اللعبة على صفحة الترويج في الفترة ما بين 27 نوفمبر و 6 ديسمبر.

للحصول على اللعبة، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Ubisoft Connect، والذي يمكن إنشاؤه مجانًا.

لتنزيل اللعبة وبدء تشغيلها، يجب أيضًا تثبيت Ubisoft Connect على جهاز الحاسب الخاص بك. وللعب Assassin’s Creed Syndicate بسلاسة، توصي Ubisoft باستخدام معالج Intel Core i7-3770 على الأقل وكرت شاشة Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280X.

تم إصدار اللعبة في أكتوبر 2015. ومع Metascore من 74 من أصل 100 نقطة محتملة، فإن آراء النقاد مختلطة إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن Syndicate لم تغير صيغة Assassin’s Creed المألوفة كثيرًا وتضع اللاعبين في فخ.

تشغل اللعبة 40 جيجابايت تقريبًا من مساحة القرص الصلب. وتبلغ تكلفة Assassin’s Creed Syndicate حاليًا 7.49 دولارًا على Steam.

لم يتم تضمين توسعة Jack the Ripper في الإصدار المجاني الحالي، ولكنها معروضة حاليًا في Ubisoft Connect مقابل 4.50 دولارًا فقط بدلاً من 14.99 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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