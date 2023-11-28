تعرف على أفضل تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد..هواتف الأندرويد تتميز دومًا بأنها تأتي بميزات وتغيرات شكلية رائعة تختلف من كل واجهة وأخرى – نستثني منها واجهة بيكسل – فهواتف بيكسل تأتي بأندرويد خام، وإن كنت مستخدم بيكسل قد تكون أحوج لهذا المقال! فسنتحدث حول أفضل ثيمات مجانية للأندرويد لتغيير شكل هاتفك، تابع لتتعرف على أفضل الثيمات، تابع لتتعرف على المزيد!

تعرف على أفضل تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد

وتاليًا سنتحدث حول أفضل طرق تغيير الشكل العام لهاتفك، وهي الثيمات التي يدور حولها موضوعنا، تابع لتتعرف عليها.

Nova launche

نوفا لانشر هو يعد أحد أشهر تطبيقات الثيمات، فهو أكثر التطبيقات سلاسة في استخدامه وتطبيقه، ويعزز الهاتف بمظهر رائع، يتميز بأنه لا يعيبه مشكلة البطء عند تطبيقه على هاتفك، فإنه يتميز بحجمه الخفيف وسلاسته على النظام عند تطبيقه، يأتي برسوم متحركة مختلفة وسلسلة، ويُمكنك من استعادة إعدادات المشغل الرئيسي وإمكانية عمل نسخ احتياطي، لهذا يعتبر أحد أفضل 6 تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد.

للتحميل

السعر: Free

Action launcher

تطبيق أكشن لانشر هو أحد التطبيقات المميزة لتغيير الثيمات على هواتف الأندرويد، يتميز بخفة حجمه ولهذا لن تواجه مشكلة البطء التي تحدث في تطبيقات الثيمات، يتميز بتعامله الجيد مع الألوان على الهاتف، حيث يمكنك ضبط الألوان وشكل الرموز ودرج الإشعارات ويأتي بشريط للبحث أعلى الواجهة للبحث عن التطبيقات للوصول إليها، ويعد أحد أفضل 6 تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد لتقوم بتجربتها.

للتحميل

السعر: Free

Smart Launcher 6

أحد أفضل التطبيقات التي يمكن أن نقترحها في مقالنا حول أفضل 6 تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد، حيث يأتي بواجهة رائعة للهاتف الخاص بك، يتميز بعدم تسببه في بطء الهاتف، حيث يتعامل جيدًأ مع الرام على هاتفك فلا يستهلك أكثر من اللازم، ولهذا يكون خفيفًا على هاتفك، ويتميز أيضًا بتغييره للون الواجهة لتتناسب مع الخلفية التي قمت بتعيينها، ويتميز بوجود شريط للبحث أعلى الواجهة للتوجه من خلاله للتطبيقات والإعدادات على هاتفك.

للتحميل

السعر: Free

Microsoft launcher

تطبيق مايكروسوفت لانشر يعد من التطبيقات المميزة للثيمات، ولتميزه قد وضعناه ضمن قائمة أفضل 6 تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد، يتميز بما لا يتميز به العديد من التطبيقات غيره؛ ألا وهو عدم كثافة الإعلانات المزعجة، فهي هي غير موجودة من الأساس، ويتميز بمساحته المنخفضة وسهولة استخدامه وخفته على الهاتف، فلا يتسبب في بطء هاتفك عند تطبيقه، ويُمكنك من تخصيص الإيماءات، ويأتي بمجموعة من الثيمات الرائعة لتغيير شكل الهاتف، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات للثيمات المجانية للهاتف الأندرويد.

للتحميل

السعر: Free

Evie Launcher

أحد أفضل التطبيقات الجديدة للثيمات، ويتميز بمجموعة من الميزات التي تجعله خيارًا جيدًا لك للحصول على ثيمات مجانية للهاتف الأندرويد، حيث يأتي بإمكانية رائعة للتنقل في النظام، وتأتي بواجهة بسيطة ومخففة لا تتسبب في بطء هاتفك، يُمكنك من إخفاء التطبيقات في حال أردت المزيد من الخصوصية، ويتميز بدعمه للعديد من اللغات الأخرى غير العربية، ولهذا يعد أحد أفضل 6 تطبيقات لانشر المجانية للأندرويد.

للتحميل

السعر: Free

Minimal O – Icon Pack (حزمة أيقونات)

حزم الأيقونات تعد من الأساسيات التي يتوجب ذكرها عند التحدث عن تغيير شكل هاتفك لشيء شيق ومختلف حزمة الأيقونات Minimal O هي التي نبدأ بها،

تتميز بطابعها العام في دائرية الأيقونات التي تأتي بها، تأتي بأشكال مختلفة ومقاربة للتصميم الذي تتخذه جوجل في تصميم الأيقونات الإفتراضية الخاصة بها(دائرية) ولكن بشكلٍ مميز، تأتي بـ 6450 أيقونة، حيث يأتي التطبيق بحزمة كبيرة، ليكون داعمًا كبيرًا في مقالنا لأفضل تطبيقات لانشر مجانية للأندرويد.

للتحميل

السعر: $0.99

Tigad Pro Icon Pack

تأتي تلك الحزمة بكثير من الأيقونات التي بالتأكيد ستغير من شكل هاتفك لشيء رائع ومختلف، حيث تتميز بشكلها ثلاثي الأبعاد، وهذا هو الشكل الرئيسي لحزمة الأيقونات Tigad pro

تظهر الأيقونات بميل طفيف لليمين وهذا حتى تمدك بإيحاء ثلاثي الأبعاد، ويأتي بأيقونات لجميع التطبيقات تقريبًا، يتم تحديث التطبيق على دوام وهذا من مميزاته، ويأتي بسعر 28 ج.م على متجر بلاي، وسيكون إضافة قوية في مقالنا حول أفضل تطبيقات لانشر للأندرويد.

للتحميل

السعر: $1.99

Icon Pack Studio

أحد أفضل حزم الأيقونات التي يمكن أن نذكرها والذي يتميز أولًا بأنه مجانيّ!

يأتي تطبيق Icon Pack Studio ضمن تطبيقات كثيرة للأيقونات إلا أنه يتميز بأنه يمكنك التعديل على شكل الأيقونات التي تريد تطبيقها على واجهتك، حيث تقوم بتخصيصها بنفسك، لتحصل أخرًا على أفضل شكل تريده للأيقونات على واجهة هاتفك، وهذا بعد أن تختار أحد أفضل تطبيقات لانشر في مقالنا لتطبيقه على هاتفك.

للتحميل

السعر: Free

Ombre Icon Pack

يعد أحد أفضل تطبيقات حزم الأيقونات التي نقترحها في مقالنا، حيث يتميز بطابعه العام وهو الألوان الداكنة، حيث يتميز بأنه يأتي بالألوان داكنة بشكلٍ مميز ومتناسب مع الألوان الأخرى، لتحصل على تجربة فريدة خاصة إذا كانت شاشتك أموليد

يأتي بـ 4400 أيقونة مختلفة، يشمل العديد من التطبيقات، ولن يخذلك عند تطبيقه على هاتفك، ويأتي بمجموعة رائعة من الخلفيات عالية الجودة أيضًا لهاتفك، ليكون أحد الأدوات الهامة التي ستدعم تخصيصك لهاتفك لنذكرها في مقالنا حول أفضل تطبيقات لانشر للأندرويد، ويأتي بسعر 49 ج.م.

للتحميل

السعر: $1.99

Flat Square – Icon Pack

شكل مختلف من حزم الأيقونات يُقدمه تطبيق Flat square لحزم الأيقونات

فإن لم تكن من محبي الأشكال الدائرية ولا ثلاثية الأبعاد ولا الداكنة، فيمكن أن تكون ممن يفضلون الأشكال البسيطة المسطحة التي لا تحتوي على الكثير من الإضافات في شكلها سوى أنها بسيطة بشكلٍ مميز وملفت للنظر، هذا ما يميز Flat Square، تأتي الأيقونات بشكلٍ مربع وبسيط، وتأتي الحزمة بأكثر من 2900 أيقونة مختلفة ويتم التحديث على دوام، يأتي بسعر 13 ج.م، ليكون خيارًا جيدًا لك بعد اختيار تطبيق من أحد أفضل تطبيقات لانشر في مقالنا.

للتحميل

السعر: $2.49