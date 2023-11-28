شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. اكتشاف أول "نجم نابض" فى 28 نوفمبر 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زى النهارده منذ 50 عاما اكتشف العلماء أول نجم نابض فى 28 نوفمبر 1967، وفقاً لموقع space.

ويعد النجم النابض هو نجم فائق الكثافة يدور بسرعة فائقة، وعندما يدور يصدر شعاعين من الضوء فى اتجاهين متعاكسين، وعندما ينظر علماء الفلك إلى النجم النابض، يبدو وكأنه نجم يومض ويختفي بوتيرة ثابتة.

وتمت ملاحظة النجم النابض الأول بواسطة جوسلين بيل بورنيل وأنتوني هيويش، حيث كانا ينظران إلى كوكبة Vulpecula عندما رأيا نجمًا يومض بنبضات منتظمة يفصل بينها 1.33 ثانية، في البداية لم يكن لديهم أي فكرة عما هو عليه، لذلك أطلقا على الإشارة مازحين اسم "Little Green Men 1".

وبعد اكتشاف المزيد من النجوم النابضة، تمكنا من استبعاد الكائنات الفضائية، وتعتبر النجوم النابضة هي ظواهر طبيعية، ويمكن أن تكون أدوات مفيدة لعلماء الفلك، على سبيل المثال، بعض النجوم النابضة هي التي تساعد العلماء في تحديد الوقت بشكل دقيق للغاية.