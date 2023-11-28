شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا VS لجنة التجارة الفدرالية.. من يفوز فى معركة الخصوصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شركة Meta، التى تمتلك واتساب وإنستجرام وفيس بوك، انتكاسة بعدما رفض قاض أمريكى طلبًا قدمته الشركة للمحكمة خلال صراعها مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).

وفي حكم مؤلف من 17 صفحة أشار القاضى إلى أنه ليس لديه سلطة قضائية على تسوية عام 2020، والتى تضمنت غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة بسبب انتهاكات الخصوصية المزعومة من قبل الهيئة التنظيمية الأمريكية، ويمكن استئناف قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة.

خضعت Meta للتدقيق لبعض الوقت بسبب ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وبعد فترة وجيزة من فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وافق فيس بوك على دفع غرامة قدرها 5 مليارات دولار لحل الانتهاكات المزعومة لعام 2012 لتضليل المستخدمين حول مدى سيطرتهم على بياناتهم الشخصية.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستعمل على تعزيز ممارسات الخصوصية الخاصة بها لتسوية القضية في عام 2019، وتم الانتهاء من الأمر في هذا الشأن في عام 2020، ومع ذلك، في مايو من هذا العام، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة ميتا بارتكاب المزيد من انتهاكات الخصوصية بدعوى أن الشركة تضلل الآباء بشأن مدى سيطرتهم على الأشخاص الذين يتواصل معهم أطفالهم في تطبيق Messenger Kids.

وسعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى منع شركة Meta من الاستفادة من بيانات القاصرين والحد من استخدامها لتقنية التعرف على الوجه، وفي ذلك الوقت، وصف المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، اقتراح لجنة التجارة الفيدرالية بأنه "حيلة سياسية" وتعهد بمعارضة هذا الجهد.

وعلى الرغم من ثلاث سنوات من العمل المستمر مع لجنة التجارة الفيدرالية بشأن اتفاقيتنا، إلا أنهم لم يوفروا أي فرصة لمناقشة هذه النظرية الجديدة غير المسبوقة على الإطلاق، وقال ستون: "إن إصرار رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان على استخدام أي إجراء - مهما كان لا أساس له - لاستعداء الشركات الأمريكية قد وصل إلى مستوى منخفض جديد".

ما تقوله ميتا وفيما يتعلق بالادعاءات الأخيرة، قال ميتا إن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بشأن الأطفال والخصوصية "لا أساس لها من الصحة"، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشركة: "نحن ندرس خياراتنا القانونية في ضوء حكم المحكمة وسنواصل محاربة المحاولة غير القانونية التي تقوم بها لجنة التجارة الفيدرالية من جانب واحد لإعادة كتابة اتفاقيتنا".

كما طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من محكمة اتحادية في عام 2020 أن تأمر فيس بوك ببيع إنستجرام، الذي اشترته مقابل مليار دولار في عام 2012، وواتساب، الذي اشترته مقابل 19 مليار دولار في عام 2014.