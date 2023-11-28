أداة Vidnoz AI لإنشاء افضل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أداة Vidnoz AI من الأدوات المميزة في عالم الفيديوهات، سأتحدث عن هذه الأداة بشكل تفصيلي لكن في البداية نأخذ منك بعض الوقت في فقرة عن التطور التكنولوجي واننا قد وصلنا الى مرحلة اننا نستطيع انشاء فيديوهات متقدمة وجديدة باستعمال الذكاء الاصطناعي فقط، نحن هنا نتحدث عن الفيديوهات التي تقوم بإنشائها من أجل شرح مختلف المواضيع مثل المحاضرات او الكورسات او الدروس المختلفة، لكن بدون الحاجة الى كاميرات او ستوديو تصوير متقدم او أي من هذه الأشياء، فلنتحدث عن الأمر قليلًا

استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء الفيديوهات

الذكاء الاصطناعي يتوغل في كل المجالات، وقد تحدثنا عن هذا الأمر بشكل كبير في موضوعات سابقة نغطي بها العديد من الأدوات التي يمكن استغلالها ونصائح لتحسين استغلالك لهذه الأدوات لتحصل على أفضل نتائج ممكنة من الذكاء الاصطناعي، مثل مقالنا عن كيفية كتابة أوامر فعالة على أداة مثل Midjourney او كيفية كتابة أوامر فعالة للـChatGPT وروبوتات المحادثة، الآن لدينا Vidnoz AI الذي يستغل الذكاء الاصطناعي لتقديم فيديوهات شروحات مميزة بدون الاعتماد على معدات غالية وكبيرة.

أداة Vidnoz AI

أداة Vidnoz AI مجانية لإنشاء الفيديوهات تتيح لك هذه الأداة إنشاء فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أي كاميرات أو ميكروفونات أو ممثلين، ان كنت تريد ان ترفع فيديو شرح يعرض Avatar لك على الشاشة او ان تسهل عملية الشرح في الفيديوهات فهذه الأداة ستكون من أكثر الأدوات المفيدة التي يمكنك الحصول عليها واستخدامها، غير طبعًا وجود العديد من المزايا الموجودة في التطبيق.

لماذا تستخدم Vidnoz AI؟

سهولة الاستخدام: تعد Vidnoz AI واحدة من أكثر أدوات إنشاء الفيديوهات الذكاء الاصطناعي سهولة في الاستخدام. فهي لا تتطلب أي معرفة تقنية أو خبرة.

تعد Vidnoz AI واحدة من أكثر أدوات إنشاء الفيديوهات الذكاء الاصطناعي سهولة في الاستخدام. فهي لا تتطلب أي معرفة تقنية أو خبرة. الجودة العالية: تتميز فيديوهات هذه الأداة بجودة عالية. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات واقعية وممتعة للعرض.

تتميز فيديوهات هذه الأداة بجودة عالية. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات واقعية وممتعة للعرض. التنوع: تتيح لك الأداة إنشاء مجموعة متنوعة من الفيديوهات، بما في ذلك مقاطع الفيديو التعليمية والإعلانية والتسويقية والترفيهية.

تتيح لك الأداة إنشاء مجموعة متنوعة من الفيديوهات، بما في ذلك مقاطع الفيديو التعليمية والإعلانية والتسويقية والترفيهية. دعم اللغات: يدعم التطبيق عدة لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية واليابانية بأصوات متعددة ومتنوعة

استخدامات Vidnoz AI

لتسويق والإعلان: يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية وإعلانية جذابة وفعالة.

يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية وإعلانية جذابة وفعالة. التعليم: تدعم الأداة إنشاء مقاطع فيديو تعليمية تفاعلية وسهلة الفهم.

تدعم الأداة إنشاء مقاطع فيديو تعليمية تفاعلية وسهلة الفهم. الترفيه: قابلية استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو ترفيهية ممتعة ومفيدة.

مميزات Vidnoz AI

الأداة مميزة كما قلنا، هناك العديد من النقاط التي تجعل هذه الأداة من الأدوات الكبيرة، تحديدًا فهذه الأداة بداخلها مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحويل النصوص والصور التي تقدمها الى صور حية مميزة جدًا، تخيل العديد من الأشياء التي كنت تقوم بها في ساعات عديدة صار يمكن القيام بها عن طريق أداة بسيطة للغاية تقوم بكل شيء وحدها، سنعرض الأدوات الداخلية التي توجد في Vidnoz AI بالطبع.

أداة تحريك الصور

يمكنك اختيار اي Avatar من الموقع او انشاء واحد جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحريكه بأن يقوم بنطق النصوص التي تقوم بإدخالها الى التطبيق، يمكنك كذلك ان ترفع صورتك على التطبيق وسيقوم التطبيق بالتعامل معها وتحريكها، الموضوع مرعب بعض الشيء كنا نظن ان هذا الأمر مستحيل منذ فترة طويلة لكن هذا مميز جدًا في النهاية.

أداة ازالة الضوضاء

ان كان لديك فيديو او صوت يحمل ضوضاء خلفية عالية يمكنك استعمال هذه الأداة في حل هذه المشكلة؛ حيث يمكنها تقسيم الصوت الى طبقات منها طبقة الصوتيات المطلوب الحفاظ عليها والتي تكون هي طبقة الـVocals او صوت الأشخاص المتكلمين والمطلوب التركيز عليهم، وطبقات الضوضاء المختلفة، منها تتخلص الاداة من كل هذه الطبقات وتترك طبقة الصوتيات المهمة فقط، هذا شيء كان يتطلب خبرة كبيرة في عالم الصوتيات صار يتم في ثوان معدودة.

أداة تبديل الأوجه

هناك أداة مميزة بداخل Vidnoz AI وهي أداة تبديل الأوجه التي تساعدك في ازالة وجهك واستبداله بأي وجه آخر، هذا شيء ممتع، تصور ان تضع وجهك بدلًا من وجه البرت اينشتاين مثلًا على نفس الوجه، أمر لطيف ومميز جدًا، كنت اضحك على الأمر ان اتصور نفسي مدرس فيزياء وأقوم بشرح الدروس ولكن تركيب وجهي هو وجه أينشتاين، يبدو اني سأوصل المعلومة الى طلابي بهذا الحال بشكل أفضل.

أداة لصور الـPortrait

من الصور التي يبحث عنها المحترفون بشكل عام هو صور الوجه، الـHeadshots التي تُظهر وجهك بشكل منفصل بدون خلفية وبدون سائر تفاصيل جسدك، صورة محترفة تضعها في الـCV او في أي مكان آخر، يمكنك استعمال Vidnoz AI في هذا الأمر لضبط صورة لوجهك وضبط الإضائة عليها بدون أي مشاكل ولتظهر صورتك مضيئة مميزة بالكامل.

أدوات أخرى

أداة لإنشاء Avatar مُخصص خاص بك عن طريق الذكاء الاصطناعي

أداة لتحويل كل صورة الى Cartoon

أداة لإزالة الخلفية من الصور

أدوات تُضاف قريبًا

أداة لترجمة الفيديوهات بأكثر من 15 لغة

أداة لتحويل أي نص تكتبه الى فيديو

أداة لتحويل أي رابط الى فيديو

أداة تستغل الذكاء الاصطناعي لضغط الفيديوهات

كيف تستخدم Vidnoz AI

استخدام الأداة سهل جدًا يمكن تلخيصه في 3 خطوات: 1- اختر الـTemplate الذي ستعمل عليه، 2- ارفع المحتوى الخاص بك، 3- استخرج الفيديو، الأمر بسيط للغاية في التعامل مع الأداة ولا يحتاج الى مجهود كبير، سنشرح بعض الخطوات بالتفصيل بالطبع لكن توقع ان الامر بسهولة وضع المحتوى على الأداة وعلى الـTemplate الذي اخترته فقط، لذلك لا صداع من استعمال هذه الأداة والأمر أبسط من احتياجك الى استوديو ومعدات جاهزة.

خطوات الاستعمال

قم بالدخول الى صفحة الأداة وتسجيل حساب عليها

بعد تسجيل الدخول ستذهب الى الصفحة الرئيسية للأداة

من اليسار اختر تبويب Templates

اختر الـTemplate الذي تريد العمل عليه

بمجرد اختيار الـTemplate الذي يعجبك سيحولك التطبيق الى واجهة التعديل

عناصر واجهة التعديل

قائمة النصوص التي تستطيع منها اختيار النصوص الذي سينطقها الصوت المُركب على الفيديو اختيار الصوت المُركب يمكنك اختيار أي من الأصوات المُرفقة او رفع الصوت الخاص بك التحكم في سرعة الصوت زيادة او نقصان إضافة نصوص مصغرة للفيديو Subtitles ليقرأ المستمع ما يقرأه الصوت الـAvatar المُستعمل عرض الشريحة على شكل فيديو عرض الفيديو بالكامل قبل النشر عناصر الشريحة نفسها من نصوص او صور وتخصيصها كما تحب شريط الأدوات الذي يمكنك من تغيير الـAvatar واضافة نصوص او صور وتغيير الخلفيات وغيرها الشرائح المختلفة الخاصة بالفيديو

بعد الإنتهاء من ضبط الفيديو الخاص بك وضبط اعداداته المختلفة يمكنك الضغط على زر Generate بالأعلى للحصول على الفيديو كامل بدون مشاكل فقط راعي انه في اي Preview للفيديو فإن Animation الـAvatar لا تُضاف الا عند اخراج الفيديو الأخير



Vidnoz AI لإنشاء فيديوهات محترفة

تصوير الفيديوهات والمونتاج وتعديلها بما يناسب المشاهدين ليس أمرًا سهلًا، وفيديوهات الشروحات هذه ليست سهلة نهائيًا كذلك، لتضع نفسك في واجهة عرض تقديمي وتصوير نفسك هذا يحتاج الى عدة معدات من كاميرات وأدوات وتنظيم وخلافه من الأمور لكن موقع او أداة واحدة مثل Vidnoz AI ستقوم بهذا الأمر بسهولة، لذلك اعطها تجربة فهي بالتأكيد ستعجبك.