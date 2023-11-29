شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة لمشاركة "الاستيكرز" فى القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق WhatsApp مؤخرًا أن ميزة قنواته تجاوزت 500 مليون مستخدم نشط، ويعمل التطبيق المملوك لشركة Meta الآن على تقديم ميزات إضافية في قناة WhatsApp لتجربة مستخدم أفضل، ويشير تقرير جديد عبر الإنترنت إلى أن تطبيق المراسلة الفورية يطرح ميزة لمشاركة الملصقات في القنوات.

ووفقًا لما أوردته WABetaInfo يقدم WhatsApp وظيفة تتيح للمستخدمين مشاركة الملصقات داخل القنوات، الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من iOS ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت إصدار التحديث 23.24.10.72 للوصول إلى الميزة.

ويشير التقرير إلى أن القدرة على مشاركة الملصقات متاحة لمستخدمي iOS، حيث يكون زر الملصق مرئيًا داخل شريط الدردشة، ومن المهم الإشارة إلى أن الإصدار الأحدث من التطبيق يدعم إرسال الملصقات المتحركة، مما يقدم بُعدًا إضافيًا للمشاركة الديناميكية داخل القنوات.

وتعمل قنوات WhatsApp باعتبارها أداة بث أحادية الاتجاه، على تمكين المسئولين من إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات رأي، وعلى هذه المنصة المملوكة لشركة Meta، يتمتع منشئو القنوات بالمرونة اللازمة لتخصيص وتخصيص المحتوى المرتبط بقناة WhatsApp الخاصة بهم.