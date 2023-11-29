شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لرسائل جوجل يدعم صور Urtla HDR فى المحادثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق الرسائل من جوجل دعم Urtla HDR فى محادثات RCS (خدمات الاتصالات الغنية)، وستسمح هذه الوظيفة للمستخدمين بمشاركة صور عالية الجودة في رسائل RCS الخاصة بهم، ويتوفر تنسيق صورة Urtla HDR على الأجهزة التى تعمل بنظام Android 14، وتعد هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro الجديدة من جوجل من بين أول الأجهزة التى تتلقى الميزة الجديدة، وفقاً لموقع gadgets360.

وتقدم رسائل جوجل بالفعل العديد من ميزات المراسلة بما فى ذلك إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة والردود المضمنة والمحادثات الجماعية ومكالمات الفيديو والمزيد في محادثات RCS.

وتخطط شركة أبل أيضاً، المنافس الرئيسي لشركة جوجل، لجلب بروتوكول RCS إلى طرازات iPhone في عام 2024، وسيعمل معيار RCS الجديد جنبًا إلى جنب مع iMessage، وسيتم ظهوره لأول مرة على طرازات iPhone عبر تحديث البرنامج في العام المقبل وإضافة مجموعة واسعة من ميزات نمط iMessage إلى المراسلة بين أجهزة iPhone وAndroid.

ما هو نظام RCS؟ هو اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتم إطلاقه عام 2017، إذ يعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.

ما الفرق بينه وبين الـSMS؟

يعتبر نظام الـSMS مقتصرًا على الرسائل النصية ولا يدعم إرسال صور بجودة عالية أو تحميل مقاطع فيديو، لكن يأتى الـRCS ليدعم كافة هذه المزايا، فيمكن إرسال صور ومقاطع فيديو وملفات pdf و word، وتحميل ملفات يصل حجمها إلى 10 جيجا بايت.