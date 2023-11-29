شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ملفات البودكاست الأكثر شعبية فى الولايات المتحدة لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أبل اليوم ملفات البودكاست الأكثر شعبية لعام 2023، مع توفر مخططات حتى نهاية العام فى تطبيق Podcasts، وتتضمن المخططات أفضل ملفات البودكاست بشكل عام، وأهم ملفات البودكاست الجديدة التى ظهرت لأول مرة هذا العام، والبودكاست الأكثر متابعة، والبودكاست والحلقات الأكثر مشاركة، macrumors.

عينة من أشهر ملفات البودكاست لعام 2023 فى الولايات المتحدة، وفقًا لتطبيق Apple Podcasts:

أفضل العروض

1. مدمن الجريمة

2. ديلي

3. خط التاريخ أن بى سي

4. سمارتليس

5. هذه الحياة الأمريكية

6. المهووسين

7. أولًا

8. مختبر هوبرمان

9. الدماغ المخفي

10. أشياء يجب أن تعرفها

أعلى العروض الجديدة

1. سكاماندا

2. الاسترجاعات

3. التحقيق على سطح السفينة

4. القتل والمغنوليا

5. "أكثر حكمة مني" مع جوليا لويس دريفوس

6. الفتاة ذات الرداء الأزرق

7. أبرد قضية فى لارامي

8. جريمة قتل فى الشقة رقم 12

9. الصديقات

10. غير محدد

العروض الأكثر متابعة

1. مختبر هوبرمان

2. سمارتليس

3. مرتفعات جديدة مع جيسون وترافيس كيلسي

4. سكاماندا

5. بودكاست ميل روبينز

6. مدمن الجريمة

7. الاسترجاعات

8. التحقيق على سطح السفينة

9. "أكثر حكمة مني" مع جوليا لويس دريفوس

10. عن قصد مع جاى شيتي

يمكن العثور على مخططات إضافية فى تطبيق Podcasts عبر أجهزة iPhone وiPad وMac، وتقول Apple أن المخططات مترجمة للمستمعين فى ما يقرب من 100 دولة ومنطقة.