تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيد عدد الأحرف فى Bing Chat بمجرد تطبيق GPT-4 Turbo

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت أنها تعمل على دمج GPT-4 Turbo، أحدث نموذج لغة GPT من OpenAI، فى Bing Chat، وبمجرد طرحه، سيقوم عملاق التكنولوجيا بزيادة عدد الأحرف المسموح بها فى Bing Chat.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتأتى هذه الأخبار ردًا على تغريدة من المستخدم @aiokl3، الذى سأل عما إذا كان سيتم زيادة عدد الأحرف المسموح بها بمجرد نشر GPT-4 Turbo.

ورد رئيس قسم البحث والإعلان فى مايكروسوفت @MParakhin بأن الشركة تخطط لزيادة الحد وأن Turbo لديها نافذة سياق أكبر، لذا ستحاول زيادة الحد، فيما يعد الحد الأقصى الحالى لعدد الأحرف فى Bing Chat هو 4000 حرف، وأعلنت شركة مايكروسوفت أن هناك خططًا لتجديد الحد الأقصى لعدد الأحرف إلى 8000 حرف، لكنها لن تكون رخيصة وأكثر تكلفة بأربع مرات.

وتم الإعلان عنه هذا الشهر خلال OpenAI DevDay، ويمكن لـ GPT-4 Turbo أن يتذكر نصًا أكثر من GPT-4 وGPT -3.5، بسعة 128 ألف رمز مقابل 64 ألف و8 آلاف رمز، على التوالى، وعلى الرغم من أن أحدث نموذج GPT لم يتم دمجه بعد فى Bing Chat، إلا أن مايكروسوفت تعمل بنشاط على معالجة أى مشكلات عالقة وتسعى جاهدة لنشر سلس.