شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تفكر فى إعادة تصميم شريط البحث لدى مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة جوجل ميزة جديدة تضع شريط البحث أسفل الشاشة فى تطبيق جوجل لنظام أندرويد، حيث يتم تطبيق هذا التغيير على كل من الشريط الرئيسى وشريط البحث فى نتائج البحث، حيث إن موضع شريط البحث الجديد قيد الاختبار حاليًا وقد لا يكون متاحًا لجميع المستخدمين حتى الآن، ومع ذلك فقد أبلغ بعض مختبرى النسخة التجريبية بالفعل عن رؤية الميزة الجديدة.

ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل البحث على الهواتف ذات الشاشات الطويلة، ومع ذلك، قد يجعل الوصول إليه أقل عند استخدام الهاتف بيد واحدة، لكن بالنظر إلى أن أحجام الأجهزة أصبحت أكبر وأكبر، فربما يكون هذا هو سبب اختبار هذا التغيير.

ومن غير الواضح ما إذا كانت جوجل ستنقل شريط البحث بشكل دائم إلى أسفل الشاشة في تطبيق جوجل لنظام أندرويد، ومع ذلك من الواضح أن الشركة مهتمة باستكشاف هذا الخيار، وبشكل عام، يعد شريط البحث السفلي الجديد تغييرًا طفيفًا لتطبيق Google لنظام Android، ومع ذلك، فإن الأمر يستحق مشاهدة هذه الميزة، حيث من الممكن أن تصبح متاحة على نطاق أوسع.