شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Tumblr تتخلص من اشتراكات Post Plus بداية ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة Tumblr الاجتماعية تتخلص من ميزة Post Plus، وهى الميزة التى تتيح لمنشئى المحتوى فرض اشتراك على المستخدمين للوصول إلى المحتوى الخاص بهم.

وبدءًا من الأول من ديسمبر لن يتمكن منشئو المحتوى من تمكين Post Plus على مدوناتهم، وفقا لتقرير theverge، ويأتى إيقاف Post Plus بعد أسابيع فقط من كشف مذكرة مسربة عن خطط المنصة لتقليص حجمها بعد الكفاح من أجل تلبية أهداف الاستخدام والإيرادات، وفى ذلك الوقت، قال مات مولنويج، الرئيس التنفيذى لشركة Automattic، الشركة الأم لـ Tumblr، أن الشركة لديها خطط للتركيز على "الوظائف الأساسية" لـ Tumblr فى المستقبل.

ويبدو أن Post Plus، التى تم إطلاقها فى عام 2021، هى الميزة الأولى فى كتلة التقطيع الخاصة بـ Automattic، وفى منشور على Tumblr، يقول موظفو المنصة إنهم "قدموا فى الأصل Post+ لرفع مستوى ودعم مجموعة كبيرة من المبدعين الرائعين، ومع ذلك، تقول الشركة أن الميزة "لم تصل كما كنا نأمل" واتخذت قرارًا بإيقافها بعد النظر فى التعليقات والاستخدام.

ويقول Tumblr إن محتوى Post Plus الحالى سيكون متاحًا حتى نهاية هذا العام، ولكن سيتم وضع علامة عليه على أنه خاص بدءًا من يناير 2024، ولن يتمكن منشئو المحتوى أيضًا من إنشاء محتوى Post Plus جديد فى هذا الوقت، ولن يعد المشتركون قادرين على ذلك.