شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة لعبة Assassin's Creed Syndicate لمستخدمى الكمبيوتر مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة Ubisoft لعبة Assassin’s Creed Syndicate مجانًا على الكمبيوتر حتى 6 ديسمبر، حيث تم إصدار اللعبة في عام 2015 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 4 وXbox One وتقع أحداثها في لندن الفيكتورية، وتتبع القصة القاتلين التوأم جاكوب وإيفي فراي أثناء قتالهما للقضاء على فرسان الهيكل وتحرير المدينة لمواطنيها.

وللمطالبة بالنسختك المجانية ما عليك سوى زيارة متجر Ubisoft وتنزيله قبل الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2023، ويعد هذا العرض جزءًا من احتفال Ubisoft ببدء موسم التسوق أثناء العطلات، ولا تفوت هذه الفرصة للاستمتاع باللعبة مجانًا.

Assassin's Creed Syndicate هو العنوان الرئيسي التاسع في سلسلة المغامرات والحركة الطويلة الأمد، إنها اللعبة الأولى في السلسلة التي تضم بطلين، جاكوب وإيفي فراي، وهما شقيقان يحاولان إيقاف تأثير تمبلر في لندن الفيكتورية، وقد تم إعداد اللعبة في لندن الفيكتورية وتقدم نظام اجتياز جديد ومعارك العصابات وأسلوب اللعب المألوف القائم على التخفي.

كانت Assassin's Creed Syndicate هي آخر لعبة رئيسية في السلسلة قبل تحولها إلى نوع RPG، ويتضمن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص باللعبة Jack The Ripper ويقدم لمحة عما ستبدو عليه اللعبة المستقبلية التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.