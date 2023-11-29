شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة لعبة Assassin's Creed Syndicate لمستخدمى الكمبيوتر مجانا والان مع تفاصيل الخبر
وللمطالبة بالنسختك المجانية ما عليك سوى زيارة متجر Ubisoft وتنزيله قبل الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2023، ويعد هذا العرض جزءًا من احتفال Ubisoft ببدء موسم التسوق أثناء العطلات، ولا تفوت هذه الفرصة للاستمتاع باللعبة مجانًا.
Assassin's Creed Syndicate هو العنوان الرئيسي التاسع في سلسلة المغامرات والحركة الطويلة الأمد، إنها اللعبة الأولى في السلسلة التي تضم بطلين، جاكوب وإيفي فراي، وهما شقيقان يحاولان إيقاف تأثير تمبلر في لندن الفيكتورية، وقد تم إعداد اللعبة في لندن الفيكتورية وتقدم نظام اجتياز جديد ومعارك العصابات وأسلوب اللعب المألوف القائم على التخفي.
كانت Assassin's Creed Syndicate هي آخر لعبة رئيسية في السلسلة قبل تحولها إلى نوع RPG، ويتضمن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص باللعبة Jack The Ripper ويقدم لمحة عما ستبدو عليه اللعبة المستقبلية التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.
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