شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يتوقف قريبًا عن دعم بعض هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوقف شركة جوجل قريبًا عن تقديم التحديثات لمتصفح Chrome الخاص بها على العديد من الهواتف الذكية، التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل Android، كما ستتوقف الشركة أيضًا عن تحديث تطبيق Google Calendar التابع لها أيضا على هذه الهواتف، وفقاً لموقع 9to5Google.

ومن المتوقع أن تقوم شركة البحث العملاقة بإسقاط دعم Chrome على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7.1 والإصدارات الأقدم بدءًا من الإصدار 120 كما تقول صفحة الدعم في جوجل.

وتقول جوجل إن Chrome 119 يتضمن أيضًا رسالة للمستخدمين على الهواتف الذكية القديمة، تطلب منهم التحديث إلى إصدار أحدث من Android وهذا يعني أنه إذا كان هاتفك الذكي لا يعمل بنظام التشغيل Android 8 (Oreo) أو إصدار أحدث، فلن تتلقى تحديثًا لمتصفح Chrome 120 ومن المتوقع أن يؤثر هذا على نحو 8% من مالكي الهواتف الذكية بنظام Android الذين لديهم Android Nougat والإصدارات السابقة، وفقًا لإحصائيات استخدام Android التي ظهرت في يونيو.

وفي الوقت نفسه أفاد موقع TheSpAndroid أن جوجل تقوم بإعداد رسالة لمستخدمي تقويم جوجل الذين يعملون على أندرويد 7.1 والإصدارات الأقدم، لإبلاغهم بأن الدعم لإصدار أندرويد الخاص بهم قد تم إسقاطه ويطلب منهم التحديث إلى إصدار أحدث من نظام تشغيل جوجل.