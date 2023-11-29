شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: أبل تعمل على تطوير 4 إصدارات جديدة من Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال العمل مستمرًا على العديد من سماعات الرأس Vision Pro من الجيل التالى، وفقًا لتقريرين جديدين صدرا من آسيا، حيث تدعى DigiTimes أن هناك أربع سماعات رأس Vision Pro مختلفة من الجيل الثانى قيد التطوير، بما فى ذلك خليفة مباشر لنموذج الجيل الأول ونموذج بأسعار معقولة، لكن طبيعة النموذجين الآخرين من الجيل الثاني غير واضحة.

ويقال إن فاتورة المواد (BOM) لسماعات الرأس ذات الأسعار المعقولة ستكون نصف تكلفة الجيل الأول من Vision Pro لتمكين سعر التجزئة المنخفض بشكل كبير، ومن الواضح أن عينات من هذا الجهاز من المقرر أن تبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتبع ذلك الإطلاق في النصف الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير.

ووفقًا لتقرير منفصل من Interface News بدأت شركة Apple في التواصل مع سلسلة التوريد الخاصة بها بشأن منتجات Vision Pro من الجيل الثاني والثالث، سعيًا لخفض التكاليف لخفض الأسعار وتعزيز المبيعات في المستقبل، وتدعي Interface News أيضًا أن الإنتاج الضخم للجيل الأول من Vision Pro سيبدأ في ديسمبر بدفعة أولية مكونة من 400000 وحدة، يبدو أن شركة Apple لديها هدف مبيعات يبلغ حوالي مليون وحدة بحلول عام 2024، ومن المقرر إطلاق الجيل الأول من سماعة الرأس Vision Pro مطلع العام المقبل في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 3499 دولارًا.