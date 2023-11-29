تكنولوجيا: تأكيد التصميم الأمامي لهاتف Realme GT5 Pro رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصل أول هاتف رائد لشركة Realme منذ سنوات في 7 ديسمبر، وتقوم الشركة بإصدار إعلانات تشويقية مثيرة مؤخرًا.

وبعد الكشف عن بعض التفاصيل حول قدرات الكاميرا المقربة وقائمة TENAA التي تسرب التصميم الخلفي مع بعض المواصفات، أصبح لدينا الآن رؤية أوضح للواجهة الأمامية.

شارك كبير مسؤولي التسويق في الشركة صورة على منصة Weibo تظهر هاتف Realme GT5 Pro من الأمام بجوار جهاز لم يذكر اسمه. والهدف هو إظهار مدى نحافة الحواف والزوايا الدائرية قليلاً مقارنة بالجهاز الغامض.

لم يدخل المنشور في التفاصيل، لكن وفقًا التسريبات السابقة، سيكون هناك شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة ستدعم معدل تحديث 144 هرتز وستتميز بدقة 1220 بكسل.

كما يتضح من صور TENAA والإعلان التشويقي اليوم أن الشاشة منحنية إلى الجوانب، ويبدو وكأنه انحناء دقيق إلى حد ما، ولكن من الصعب معرفة ذلك من الصورة.

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