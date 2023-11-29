شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "Screen Distance" من أبل تساعد على حماية عينيك من الهاتف.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد إحدى الميزات الصحية الجديدة من أبل لأجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 في منع إجهاد العين لدى الجميع، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال، إليك كيفية استخدام ميزة Screen Distance "مسافة شاشة" علي جهاز iPhone وiPad وكيفية عملها، وفقاً لموقع 9to5mac.

تسلط شركة Apple الضوء على أنه من الأفضل إبقاء الأجهزة على بعد 12 بوصة على الأقل من عينيك، ولكن بالطبع، من السهل أن تكون معتادًا على استخدامها بشكل أقرب من ذلك.

لذا، مع iOS 17 وiPadOS 17، هناك ميزة جديدة مفيدة تسمى مسافة الشاشة Screen Distance والتي تجعل من السهل بناء عادة استخدام iPhone وiPad على مسافة صحية، بالنسبة للأطفال، يقلل ذلك من خطر الإصابة بقصر النظر، وبالنسبة للجميع، يساعد ذلك في تقليل أو منع إجهاد العين.

:iOS 17

كيفية استخدام ميزة مسافة شاشة في

1- على جهاز iPhone أو iPad المزود بـ Face ID الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.

2- اختر "مدة استخدام الجهاز" – انظر الآن أدناه واضغط على "مسافة الشاشة".

3- الآن اضغط على متابعة، ثم قم بتشغيل مسافة الشاشة.

4- بعد الضغط على "تشغيل مسافة الشاشة"، تكون جاهزًا تمامًا.

يظهر في لقطة الشاشة الوسطى واليمنى أدناه، هذا هو الشكل الذي يبدو عليه الأمر عندما يكتشف iPhone أو iPad أنك تحمل جهازك قريبًا جدًا.

بعد أن تسحبه بعيدًا عن وجهك، اضغط فوق "متابعة" للخروج من نافذة مسافة الشاشة المنبثقة.