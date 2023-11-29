شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: مسؤول كبير فى حماس يدعو إيلون ماسك لزيارة غزة.. ورئيس X يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مسؤول كبير في حماس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم الدمار الذى أحدثه القصف الإسرائيلي، وفقاً لرويترز.

وقال ماسك في تغريدة له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:" يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت: "ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق أهل غزة، وذلك التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية".

قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، الذي تعرض للهجوم بسبب تأييده لمنشور معاد لليهود، بجولة في موقع هجوم حماس على إسرائيل، وتأتي تصريحات حمدان بعد يوم واحد من تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس لمدة 48 ساعة إضافية.

وقال: "خلال 50 يوما، أسقطت إسرائيل أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على منازل سكان غزة، وأدعو الرئيس الأمريكي بايدن إلى إعادة النظر في العلاقة الأمريكية مع إسرائيل والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة".

وفي حديثه عن الدمار الذي لحق بغزة على يد إسرائيل منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، دعا حمدان المجتمع الدولي إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصصة بسرعة للمساعدة في انتشال الجثث التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض، وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، لا يزال الآلاف محاصرين.

وكانت الهدنة التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي هي أول وقف للقتال خلال الأسابيع السبعة منذ هجوم حماس على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة إلى غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وردا على هذا الهجوم، قصفت إسرائيل القطاع وشنت هجوما بريا في الشمال، ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن ما لا يقل عن 16 ألف فلسطيني قتلوا، كما شرد مئات الآلاف.