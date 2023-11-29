شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 29 نوفمبر بنسبة 2.06%، لتصل إلي 37,935 دولارًا، بمقدار 901 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتوقع محللو سوق العملات المشفرة أن ترتفع قيمة أغلى عملة مشفرة قريبًا إلى 57000 دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

حققت أيضاً تاني أكبر عملة مشفرة، الأثير أرباح اليوم، لتصل إلي 2048 دولارًا.

كما سجلت أيضاً Binance Coin، وRipple، وSolana، وCardano مكاسب اليوم الأربعاء. يشار إلى أن جميع هذه العملات المشفرة كانت تتداول على خسائر منذ 24 ساعة.

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة 1.43 تريليون دولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.42 % خلال اليوم الماضي، وفقًا لـ CoinMarketCap.