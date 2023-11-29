تكنولوجيا: الكشف عن هاتف Redmi K70 باللونين الأرجواني والأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل سلسلة Redmi K7 اليوم، في 29 نوفمبر. وكشفت العلامة التجارية عن تصميم الاصدار القياسي K70 باللونين الأرجواني والأزرق.

سيكون للهاتف الذكي الجديد تصميم الكاميرا الخلفي المستطيلي مع ثلاث كاميرات مصطفة في شكل مربع ومصابيح LED.

وكشفت الصور أيضًا عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وميزة OIS، وسيتبع الجهاز تصميم إصدار Pro بجوانب مسطحة.

وقد ترددت شائعات بأن الهاتف يحتوي على معالج Dimensity 8300 قبل أن يتم الكشف عن أن Redmi K70E سيحتوي على شريحة Mediatek الجديدة.

واليوم، تم التأكيد على أن Redmi K70 سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 2 وشاشة بدقة 1220 بكسل ونسبة سطوع تصل إلى 4000 نتس في المتر المربع.

ستحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر مقاس 1/1.55 ​​بوصة بحجم 2.0 ميكرون بكسل وعدسة f/1.6 من الأمام.

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