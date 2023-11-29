تكنولوجيا: شركة Honor تبدأ في اختبار الإصدار التجريبي من MagicOS 8.0 استنادًا إلى نظام Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين أن شركة سامسونج في طريقها بالفعل للوصول إلى عشرات الأجهزة أو أكثر مع تحديث One UI 6 المستقر استنادًا إلى نظام Android 14، فإن الشركات المصنعة الأخرى بدأت اختباراتها التجريبية المغلقة. مثال على ذلك: Honor.

بدءًا من اليوم، أصبحت سلسلة Magic4 وMagic5 التابعة للشركة مؤهلة للمشاركة في الإصدار التجريبي المغلق من نظام التشغيل MagicOS 8.0 القادم، استنادًا إلى Android 14.

وقد بدأت التسجيلات للمشاركين الراغبين في الإصدار التجريبي اليوم في الصين وستكون مفتوحة حتى 14 ديسمبر. يكون إجمالي عدد الفتحات 3000 لسلسلة Magic4 و 3000 لسلسلة Magic5.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Honor بدأت عملية التوظيف التجريبي المغلق دون الإعلان عن أي ميزات جديدة قادمة في MagicOS 8.0.

نأمل أن يتبع ذلك إصدار تجريبي مفتوح قريبًا، ناهيك عن تحديث مستقر لنظام Android 14 لسلسلة Magic4 وMagic5 على الأقل.

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