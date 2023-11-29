سامسونج تطلق متصفح Samsung Internet الخاص بها لأجهزة ويندوز 11 و10

Samsung Internet من متصفحات الإنترنت التي لا تحصل على المديح الكافي لها، هو متصفح قديم جدًا منذ ان بدأت سامسونج تصدر هواتف اندويد، وكان من المتصفحات السريعة جدًا في تحميل الصفحات وفي التعامل معها، تطور المتصفح مع الوقت حتى وصل الى مستوى ممتاز على هواتف اندرويد ليصبح من المتصفحات القليلة التي تدعم الإضافات على اندرويد، ومن تجربتي للمتصفح فهو فعلًا تجربة كبيرة جدًا وقوية جدًا، الآن سامسونج تُطلقه على اجهزة ويندوز سواء 10 او 11 عن طريق متجر مايكروسوفت، لنتحدث عن الأمر قليلًا.

متصفح Samsung Internet يصل الى ويندوز

وصل متصفح سامسونج القوي الى أجهزة ويندوز بعد فترة طويلة طالب فيها المستخدمون من سامسونج ان تصدر هذا المتصفح على أجهزة ويندوز نظرًا لتجربته الجيدة على الهواتف، وبالفعل قمت بتحميله وتجربته، على الرغم من انه لازال نسخة اولية تحتاج الى بعض الوقت والتطوير قبل ان تستعملها بشكل يومي الا انها جيدة جدًا كبداية، لازالت هناك الكثير من المشاكل التي يجب ان تعمل سامسونج على حلها في هذا المتصفح قبل ان يستعمله الجميع بشكل يومي.

مشاكل مختلفة

اول المشاكل هي عدم استقرار المتصفح وانه لا يعمل بالشكل الذي كنت تتوقعه، اوقات لا يفتح بشكل سليم ويتوقف عن العمل وحده ويختفي من أمامك، لازال أيضًا يعاني من الإضافات ولا يمكنه تحميلها من متجر Chrome للإضافات، المتصفح مبني على نواة Chromium بالطبع فيمكنه تحميل الإضافات منه بل ان أيضًا داعم لها بشكل كامل، بالإضافة الى عدم دعمه لمزامنة سجل التصفح على حساب سامسونج او حتى كلمات المرور، اعني هناك الكثير من النواقص التي يمر بها المتصفح حتى على اندرويد وWindows.

تجربة Samsung Internet مميزة بالطبع، وتستطيع سامسونج بإصلاح المتصفح ان تعطي المستخدمين تجربة لا مثيل لها، خاصة ان هذه النسخة الغير مستقرة سريعة جدًا واسرع من معظم المتصفحات التي جربتها ولا تستهلك الكثير من من موارد الجهاز، فهذا متصفح ممتاز جدًا لأن تستعمله، اتمنى ان تصلحه سامسونج قد انقل كل استعمالي له.

تحميل المتصفح

السعر: Free