شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفلبين تمنع التعامل مع أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم Binance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية الوصول إلى أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم، Binance، التى استقال رئيسها الأسبوع الماضى وأقر بأنه مذنب فى انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وفقًا لرويترز.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة فى بيان، إن بورصة Binance لم تكن شركة مسجلة فى الفلبين، وكانت تعمل بدون ترخيص لبيع أو تقديم أى شكل من أشكال الأوراق المالية.

طلبت من شركة وشركة ميتا، حظر الإعلانات عبر الإنترنت من Binance فى الفلبين، وحذرت أولئك الذين يبيعون عبر المنصة أو يقنعون الأشخاص بالاستثمار فى المنصة بأنهم قد يتعرضون للمسؤولية الجنائية.

استقال الرئيس السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، من منصبه كرئيس تنفيذى الأسبوع الماضى بعد اعترافه بالذنب فى التسبب عمدًا فى فشل البورصة فى الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.