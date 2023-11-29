تكنولوجيا: سلسلة iQOO Neo9 ستصل في شهر ديسمبر بتصميم ثنائي اللون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شركة iQOO سلسلة Neo9 خلال الشهر المقبل، وفقًا لإعلان تشويقي رسمي على Weibo. وكشفت الصورة أيضًا عن التصميم العام لهواتف المجموعة، والتي ستحتوي على دائرتين للكاميرتين في الخلف، بينما سيكون اللون الرئيسي عبارة عن تصميم بلونين مع تشطيبات مختلفة.

سيكون ثلث اللوحة عبارة عن قماش منسوج باللون الأبيض، بينما يبدو أن الثلثين الآخرين سيكون لهما تشطيب جلدي مطلي باللون الأحمر. ومن الناحية الواقعية، من المحتمل أن تعتمد كلتا المادتين على البلاستيك.



من المفترض أن نرى شاشات بحجم 6.78 بوصة ودقة 1220 بكسل، ومستشعر Sony IMX920 لجهاز Neo9، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 لجهاز Neo9 Pro.

تأتي سلسلة Neo تقليديًا بثلاث كاميرات. ومع ذلك، في تشكيلة Neo8 الأخيرة، قررت الشركة إزالة الكاميرا الرئيسية والالتزام بالكاميرا المزدوجة.

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