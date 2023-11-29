شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زي النهارده".. أستراليا تطلق أول قمر صناعى لها عام 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 50 عاما، تم إطلاق أول قمر صناعي أسترالي في 29 نوفمبر 1967، وكان يطلق عليه القمر الصناعي لمؤسسة أبحاث الأسلحة، وفقاً لموقع space.

انطلق القمر الصناعي من منطقة اختبار ووميرا في جنوب أستراليا، وكان وزنه حوالي 100 رطل، وكان يدور حول الأرض من القطب إلى القطب.

جعلت هذه المهمة أستراليا الدولة السابعة التي تصل إلى الفضاء، وأحضرت الولايات المتحدة 10 صواريخ ريدستون إلى أستراليا لإجراء سلسلة من الرحلات الجوية التجريبية، ولكن انتهى بهم الأمر باستخدام تسعة منهم فقط.

وبدلاً من إعادة آخر صاروخ ريدستون إلى أستراليا، عرضوه على أستراليا، التي استخدمته بعد ذلك لإطلاق قمرها الصناعي.

وفي العقود القليلة الماضية، أطلقت أستراليا عدة أقمار صناعية أخرى، وتشتهر أستراليا أيضًا بعملها في مجال علم الفلك، وهو مساهمة قيمة أخرى في علوم الفضاء.