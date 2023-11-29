تكنولوجيا: ظهور الإعلان التشويقي لجهاز Redmi Book 16 (2024) قبل إطلاقه اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Redmi لحدث إطلاق من المقرر عقده في وقت لاحق اليوم، حيث ستكشف عن سلسلة هواتف Redmi K70 الذكية.

سيقام حفل الإطلاق في الصين وسيتضمن العديد من المنتجات الأخرى إلى جانب الهواتف الذكية الجديدة. وأحد هذه الأجهزة هو الحاسب المحمول Redmi Book 16 (2024)، والذي تم التلميح له سابقًا بأنه سيحتوي على معالج Intel منالجيل الثالث عشر.

والآن، تم تأكيد المزيد من التفاصيل حول الحاسب المحمول قبل الإطلاق مباشرة. فوفقًا لإعلان الشركة، يتميز جهاز Redmi Book 16 (2024) القادم بهيكل معدني أنيق بالكامل، ويبلغ قياسه 15.9 ملم ويزن 1.68 كجم فقط.

تم تجهيز الحاسب المحمول بشاشة عالية الدقة 2.5K تتميز بمعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 400 نتس في المتر المربع، بالاضافة إلى شهادة TÜV Rheinland Hardware Level Low Blue Light لضمان راحة العين.

ولمعالجة تبديد الحرارة، يحتوي جهاز Redmi Book 16 على مراوح مزدوجة وأنابيب حرارية مزدوجة مقاس 8 مم.

يعمل هذا الجهاز ببطارية كبيرة بقوة 72 واط، مما يوفر 16 ساعة رائعة من تشغيل الفيديو. كما سيكون الحاسب المحمول مصحوبًا بمحول GaN بقوة 100 واط للشحن الفعال.

ومن الداخل، سيتم تشغيل جهاز Redmi Book 16 بواسطة معالج Core i5-13500H، الذي يضم 12 نواة و 16 خيط مسار مع تردد معزز يصل إلى 4.70 جيجا هرتز. سيحتوي الجهاز أيضًا على ذاكرة LPDDR5 6400MT/s ذات المستوى الرائد.

سيتم الكشف عن تفاصيل أسعار الحاسب المحمول في وقت لاحق اليوم، إلى جانب إطلاق Redmi Buds 5 Pro وRedmi Watch 4.

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