شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخطوط الجوية الأمريكية تدفع تكاليف دفن 10000 طن من ثانى أكسيد الكربون تحت الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة الخطوط الجوية الأمريكية صفقة لاحتجاز 10 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، إنها جزء من خطط شركة الطيران للحد من التلوث المسبب لتغير المناخ، وتمثل أول صفقة رئيسية لشركة Graphyte الناشئة المدعومة من بيل جيتس والتي تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة لمعالجة المشكلة، وفقا لتقرير theverge.

تبيع شركات ناشئة مماثلة خدمات لعلامات تجارية كبرى ترغب في خفض بعض الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب التي تطلقها في الغلاف الجوي ، إنهم يطورون تقنية تقوم بتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء أو مياه البحر وهي معدات باهظة الثمن لدرجة أنها لم تكن قادرة على التوسع بدرجة كافية لإحداث تأثير ملموس في انبعاثات الكربون.

وتعتبر Graphyte فريدة من نوعها لأنها تعتمد على عملية تبدو بسيطة لتخزين الكربون بشكل دائم تحت الأرض، مما يجعل استراتيجيتها أقل تكلفة من منافسيها.

ومع وجود شركة عملاقة مثل الخطوط الجوية الأمريكية كأول عميل لها، لدى Graphyte فرصة لإثبات ما إذا كانت تقنيتها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها خطط ائتمان الكربون الأخرى.

تدعي شركة Graphyte أنها تستطيع التقاط الكربون بسعر منخفض يبلغ 100 دولار للطن، وعلى سبيل المقارنة، فإن أكبر مصنع لإزالة ثاني أكسيد الكربون يعمل اليوم يلتقط ثاني أكسيد الكربون للشركات بما في ذلك ميكروسوفت، وسترايب، وشوبيفاي مقابل حوالي 600 دولار للطن . وبالنظر إلى أن الخطوط الجوية الأمريكية أنتجت ما يعادل 49 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تتضخم تكاليف إزالة الكربون.

غالبا ما يشير المطلعون على الصناعة إلى سعر 100 دولار للطن كهدف لجعل تكنولوجيا إزالة الكربون ميسورة التكلفة بدرجة كافية لتوسيع نطاقها ، ولكن كيف وصل الجرافيت إلى هذه العلامة؟ تدعي أنها تستخدم طاقة أقل بكثير من منافسيها.

كما إن تشغيل الآلات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أو المحيطات يميل إلى استخدام الكثير من الكهرباء، وهي قضية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويمكن أن تحد من مدى فائدة هذه الآلات للمناخ دون الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة وافرة.

ولدى الجرافيت تكتيك مختلف تمامًا ، وهو ما يطلق عليه صب الكربون ، في الأساس إنها طريقة لتحنيط المواد النباتية، ومنعها من التحلل، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته النباتات عندما كانت على قيد الحياة من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وتبدأ الشركة بجمع الكتلة الحيوية، وهي في هذه الحالة عبارة عن نفايات من الزراعة وإنتاج الأخشاب، ثم يتم تجفيف المادة النباتية، مما يمنع تحللها عن طريق التخلص من أي رطوبة أو ميكروبات.

بعد ذلك، يتم تعبئة الكتلة الحيوية بإحكام في الطوب وملفوفة بما يقول جرافيت إنه "حاجز آمن بيئيًا وغير منفذ لضمان عدم إعادة التحلل"، قم بدفن هذا الطوب تحت الأرض، وتقول شركة Graphyte إنها تستطيع تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته تلك النباتات خلال حياتها لمدة ألف عام.

وسيتم أول نشر تجاري لهذه الطريقة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في منشأة Graphyte في باين بلاف، أركنساس، وتحظى الشركة أيضًا بدعم مالي من شركة الاستثمار المناخي التابعة لجيتس، Breakthrough Energy Ventures.

وتقضي الصفقة بأن تقوم شركة Graphyte بالتقاط وتخزين 10000 طن من الكربون لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بحلول عام 2025، مع إصدار أرصدة إزالة الكربون لتمثيل كل طن من الكربون تتم إزالته.

وتشبه هذه الاعتمادات تعويضات الكربون المماثلة المرتبطة بالغابات أو خطط زراعة الأشجار، وهي البرامج التي تعرضت لانتقادات لفشلها في تحقيق تخفيضات حقيقية في تلوث الغازات الدفيئة.

ويتعين على أسواق الائتمان الناشئة فيما يتصل بطرق إزالة ثاني أكسيد الكربون، مثل صب الكربون، أن تثبت قدرتها على إجراء حساباتها على النحو الصحيح. بمعنى آخر، سيتعين عليهم إثبات أن المشاريع الجديدة تحبس ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم والذي كان سينتهي به الأمر في الغلاف الجوي لولا ذلك.

علاوة على ذلك، ليس من المفيد لأي شركة أن تعتمد بشكل كامل على احتجاز ثاني أكسيد الكربون لمكافحة تغير المناخ. وحتى بسعر 100 دولار للطن، فإن محاولة احتجاز أو تعويض عشرات الملايين من الأطنان من تلوث ثاني أكسيد الكربون كل عام تصبح مكلفة للغاية .

والعلم واضح في أن تكتيكات مثل إزالة الكربون ليست سوى تكملة للعلاج الحقيقي لتغير المناخ: منع التلوث في المقام الأول من خلال التوقف عن الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة النظيفة .

ومن جانبها، تعمل الخطوط الجوية الأمريكية أيضًا على التحول إلى وقود الطيران المستدام وحتى تقليل نفاثات الطائرات التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.