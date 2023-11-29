شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة خدمة Apple Music Replay ولا تزال فى الغالب تجربة ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت خدمة Apple Music Replay ويتوفر الآن ملخص نهاية العام للأغاني والفنانين والألبومات الأكثر استماعًا والمزيد على صفحة الويب الخاصة بـ Apple Music قبل أيام فقط من توقع قيام Spotify بإسقاط إحصائياته وفقا لتقرير theverge.

وذكر التقرير، بينما أطلقت Apple ميزة Replay في عام 2019 فقد أعطت الميزة تحديثًا كبيرًا في العام الماضي مما يجعلها تشبه إلى حد كبير Spotify Wrapped ،ولكن على عكس Wrapped الذي يقدم مجموعة من المخططات القابلة للمشاركة بشكل كبير، فإن الإحصائيات المقدمة في Apple Music Replay ليست جذابة للنشر عبر الإنترنت ، وهي غير متاحة مباشرة داخل تطبيق Apple Music. لا يزال بإمكانك الحصول على قائمة التشغيل 2023 Replay في تطبيق Apple Music.

كما هو الحال في العام الماضي، ستعرض Apple Music Replay مقطعًا ممتعًا يضم جميع الأغاني والفنانين المفضلين لديك لهذا العام بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي قضيته في الاستماع إليهم، وتتميز Apple Music Replay أيضًا بميزة تعقب المعالم، والتي توضح ما إذا كنت قد حققت أهدافًا معينة عند استخدام الخدمة، مثل الاستماع إلى 1000 أغنية.

ولعرض الإعادة الخاصة بك لهذا العام، توجه إلى ريبلاى دوت ميوزك دوت أبل دوت كوم وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك ، ومن هناك يمكنك رؤية جميع إحصائيات الاستماع الخاصة بك لهذا العام.

مع توقع إطلاق Spotify Wrapped في أوائل ديسمبر، فمن المرجح أن شركة Apple أرادت منح Replay بداية قبل أن تغرقها الإحصائيات الملفوفة المشتركة عبر Instagram وX (Twitter سابقًا).