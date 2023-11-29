شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI لا تخطط لإضافة مستثمرين خارجين إلى مجلس الإدارة.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير من رويترز وذا إنفورميشن، أنه من غير المرجح أن يحصل بعض أكبر داعمي OpenAI على مقاعد في مجلس الإدارة حتى بعد التغيير الإداري للشركة، وفقاً لموقع رويترز.

وقالت رويترز نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس إدارة OpenAI الجديد لا يخطط لتقديم مقاعد في مجلس الإدارة للمستثمرين الخارجيين، مثل Microsoft وThrive Capital وKhosla Ventures، وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعطي الأولوية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السعي لتحقيق أرباح.

تعد Microsoft أكبر داعم لـ OpenAI، حيث استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة، بينما تقود Thrive Capital صفقة شراء أسهم موظفي OpenAI والتي قدرت قيمة الشركة بأكثر من 80 مليار دولار.

تم طرد سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من قبل مجلس إدارة شركته في 17 نوفمبر، قبل أن يعود بشكل مثير بعد خمسة أيام، وأعلنت شركة OpenAI عن عودة ألتمان وخروج اثنين من أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الإطاحة به في 22 نوفمبر.