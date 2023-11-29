شكرا لقرائتكم خبر عن لتنمية مهارات المتخصصين.. تنفيذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ويهدف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، ودعم استمرارية الأعمال وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.

الهجمات السيبرانية

وأكدت الهيئة أن التمرين سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر الحالي في مدينة الرياض.

ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة.

الفضاء السيبراني السعودي

ويتضمن التمرين مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة المصالح الحيوية للمملكة.

وأوضحت الهيئة أن تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، يأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية.

وكذلك تزويدهم بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).