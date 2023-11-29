تكنولوجيا: منصة YouTube تغوص في عالم الألعاب مع ميزة Playables

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة YouTube على تعزيز المزايا التي يحصل عليها مشتركي Premium. وأحدث خطوة في هذا الاتجاه هي تقديم ميزة “Playables”، والتي تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب داخل المنصة دون الحاجة إلى أي تنزيلات.
باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى العديد من الألعاب مباشرة على المنصة دون متاعب التنزيل.
تبدو الألعاب عبارة عن مزيج من الأنواع، بما في ذلك الألغاز والحركة والاستراتيجية. وقد تم تصميمها جميعًا لتكون سهلة الالتقاط واللعب، وهي توفر مجموعة متنوعة من التحديات لتسلية المستخدمين.
تعد العناصر القابلة للتشغيل وسيلة تستخدمها YouTube لجذب المشتركين المميزين والاحتفاظ بهم. ولقد استثمرت الشركة بكثافة في الألعاب في السنوات الأخيرة، وتعتبر Playables أحدث مثال على هذا الاتجاه.
تضيف YouTube أيضًا المزيد من محتوى الألعاب إلى منصتها، بما في ذلك البث المباشر والرياضات الإلكترونية والمراجعات.
إذا كنت مشتركًا في YouTube Premium، فيمكنك الاطلاع على Playables. فهي طريقة ممتعة وممتعة لقضاء وقتك، وهي مثال رائع لكيفية ابتكار YouTube وتوسيع عروضه.
فيما يلي قائمة بجميع الألعاب الـ 37 المتوفرة على YouTube Playables:
- 8 Ball Billiards Classic
- Angry Birds Showdown
- Basketball FRVR
- Brain Out
- Cannon Balls 3D
- Carrom Clash Color
- Color Pixel Art
- Color Burst 3D
- Crazy Caves
- Cube Tower
- Daily Crossword
- Daily Solitaire
- Stack Bounce
- Scooter Extreme
- Slice It All!
- State.io
- Summon Master
- Golf It!
- Crossy Road Castle
- HTML5 Wordle
- Sudoku
- Minesweeper
- Tetra Blocks
- Snake
- Bubble Shooter
- Pac-Man
- Space Invaders
- Galaga
- Arkanoid
- Frogger
- Qix
- Centipede
- Asteroids
- Missile Command
- Breakout
- Pong
- Tank Battle
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