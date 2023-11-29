تكنولوجيا: منصة YouTube تغوص في عالم الألعاب مع ميزة Playables

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة YouTube على تعزيز المزايا التي يحصل عليها مشتركي Premium. وأحدث خطوة في هذا الاتجاه هي تقديم ميزة “Playables”، والتي تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب داخل المنصة دون الحاجة إلى أي تنزيلات.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى العديد من الألعاب مباشرة على المنصة دون متاعب التنزيل.

تبدو الألعاب عبارة عن مزيج من الأنواع، بما في ذلك الألغاز والحركة والاستراتيجية. وقد تم تصميمها جميعًا لتكون سهلة الالتقاط واللعب، وهي توفر مجموعة متنوعة من التحديات لتسلية المستخدمين.



تعد العناصر القابلة للتشغيل وسيلة تستخدمها YouTube لجذب المشتركين المميزين والاحتفاظ بهم. ولقد استثمرت الشركة بكثافة في الألعاب في السنوات الأخيرة، وتعتبر Playables أحدث مثال على هذا الاتجاه.

تضيف YouTube أيضًا المزيد من محتوى الألعاب إلى منصتها، بما في ذلك البث المباشر والرياضات الإلكترونية والمراجعات.

إذا كنت مشتركًا في YouTube Premium، فيمكنك الاطلاع على Playables. فهي طريقة ممتعة وممتعة لقضاء وقتك، وهي مثال رائع لكيفية ابتكار YouTube وتوسيع عروضه.

فيما يلي قائمة بجميع الألعاب الـ 37 المتوفرة على YouTube Playables:

8 Ball Billiards Classic

Angry Birds Showdown

Basketball FRVR

Brain Out

Cannon Balls 3D

Carrom Clash Color

Color Pixel Art

Color Burst 3D

Crazy Caves

Cube Tower

Daily Crossword

Daily Solitaire

Stack Bounce

Scooter Extreme

Slice It All!

State.io

Summon Master

Golf It!

Crossy Road Castle

HTML5 Wordle

Sudoku

Minesweeper

Tetra Blocks

Snake

Bubble Shooter

Pac-Man

Space Invaders

Galaga

Arkanoid

Frogger

Qix

Centipede

Asteroids

Missile Command

Breakout

Pong

Tank Battle

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