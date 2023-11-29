تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 12 تكشف عن مواصفات الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد إطلاق OnePlus 12 في الصين، بدأت بعض من التفاصيل حول الجيل التالي من الهاتف في الظهور.

ولقد شارك المصدر DigitalChatStation منشورًا مطولًا على منصة Weibo يركز على شاشة OP 12 مع تقديم صور واقعية للجهاز وشاشة BOE X1 الخاصة به.

سيحتوي OnePlus 12 على شاشة 8T LTPO OLED بحجم 6.82 بوصة ودقة 1440 × 3168 بكسل ومعدل تحديث 1-120 هرتز مع نسبة سطوع تبلغ 4500 نتس في الوضع التلقائي و1722 نتس في المتر المربع مع شريط التمرير اليدوي في الاستخدام العادي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التسريب الجديد إلى أن شاشة OnePlus 12 تتميز بمتوسط ​​قيمة اختلاف اللون الملحوظ (JNCD) يبلغ 0.35 وشهادة A+ من DisplayMate للحصول على سطوع استثنائي ودقة ألوان.

يتم ربط الشاشة الجديدة بشريحة عرض P1 من شركة OPPO وتتميز بتعتيم 2160 هرتز PWM لتوفير حماية إضافية للعين.

نعلم أيضًا أن الشاشة الجديدة التي طورتها BOE ستوفر دقة ألوان محسنة مع خوارزميات تسليط الضوء على ضوء الشمس وتقنية المعايرة أحادية البكسل.

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