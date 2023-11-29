شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوربس: جوجل تستعد لحذف حسابات غير نشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مجلس (فوربس) أن جوجل تخطط لحذف حسابات (Google) غير النشطة، والتى تتضمن خدمات Gmail و Photos و Drive، هذا الأسبوع.

وقالت المجلة: "قبل الموعد النهائي، يبدو أن هناك القليل من التدافع من قبل المستخدمين للعودة إلى حساباتهم القديمة. منشور على منتديات دعم Google، من مستخدم لا يمكنه تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص به لأنهم نسوا كلمة المرور الخاصة بهم، لديه أكثر من 7000 تصويت مؤيد. هذا أعلى من 5000 قبل يومين".



وأشارت إلى شكاوى من مستخدمين بأن حساباتهم مغلقة لأنهم لا يستطيعون تذكر معلومات الاسترداد الخاصة بهم.