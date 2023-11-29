شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Dragon's Dogma 2 تحصل على تاريخ إصدار وفئة جديدة صعبة فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أسابيع، أعلنت شركة Capcom أنها ستقدم عرضًا للعبة Dragon's Dogma 2 ، وانتهى البث المباشر وأظهر خلاله ما يقرب من 15 دقيقة من أسلوب اللعب الجديد والمعلومات والمقطع الدعائى وتاريخ الإصدار المقرر 22 مارس، وفقا لتقرير theverge.

وتاريخ الإصدار لم يكن بالضبط أحدث الأخبار خلال المباشر في 28 نوفمبر، ولكن تسربت صفحة Steam الخاصة باللعبة عن طريق الخطأ وقالت أنك ستتمكن من عقيدة تنانينك في 21 مارس، و أكد البث المباشر أن تاريخ الإصدار الفعلي هو بعد يوم واحد، حيث تشارك Dragon's Dogma 2 تاريخ الإصدار مع إحدى أكثر الألعاب المتوقعة لعام 2024، Princess Peach ، Showtime، ومن المثير للاهتمام أن Steam لم تقم بعد بتحديث الصفحة التي لا تزال الأخبار عنها أنها ستظهر 21 مارس.)

وظهر العرض لأول مرة فئة جديدة، المحتال من اسمه، يبدو المحتال مثل الطبقة المارقة الأساسية، لكن المحتال يبدو وكأنه مستحضر الأرواح مع خطوات إضافية.

وبدلاً من استخدام الجثث لتزويد جيش من التوابع بالوقود، يستخدم المحتال مبخرة فكر في ما إذا قمت بتحويل حامل البخور المفضل لديك إلى مضرب من القرون الوسطى ويستحضر تركيبات من الدخان ستخدع الأعداء ليقاتلوا بعضهم البعض، وهذا هو بعض التصميمات الملهمة التي تثير الاهتمام برؤية المزيد عما تدور حوله Dragon's Dogma 2 .

وبشكل عام، لا يبدو أن Dragon's Dogma 2 ستكون اللعبة الأكثر نجاحًا في عام 2024، ولكن الكثيرون لديهم مزاج للعب لعبة حركة سيف ولوحة منخفضة المخاطر.