شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لن يتم انتزاع شخصية لونى تونز الكرتونية من ماكس ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتضح أن شركة Warner Bros Discovery لن تسحب شخصية لونى تونز الكرتونيه من ماكس وفقا لتقرير theverge
فى رسالة بريد إلكترونى أدرجت شركة Warner Bros Discovery أن لوني تونز و The Looney Tunes Show بين العناوين التي ستغادر ماكس في 31 ديسمبر.
كما قامت الشركة مؤخرًا بتأجيل فيلم Coyote vs Acme الذي كان على وشك الانتهاء منه ، على الرغم من أن هذا الفيلم يقال إنه يتم الآن التسوق فيه .
وتتمتع شركة Warner Bros Discovery بالفعل بسمعة جيدة في قطع محتوى البث المباشر، بما في ذلك الأفلام التي أوشكت على الانتهاء مثل Batgirl و Scoob! Holiday Haunt ، لذا فإن خسارة Looney Tunes المحتملة كانت بمثابة ضربة كبيرة وتذكير آخر مخيب للآمال بزوال المحتوى على خدمات البث.
ولا تزال هناك خسارة واحدة من Looney Tunes من Max، وللأسف القائمة المحدثة تقول أن فيلم Looney Tunes: Back in Action ستتم إزالته من المنصة في 31 ديسمبر، ولكن على الأقل في الوقت الحالي، سيظل بإمكانك مشاهدة الرسوم المتحركة الكلاسيكية من Looney Tunes حتى عام 2024.
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