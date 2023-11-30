شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لن يتم انتزاع شخصية لونى تونز الكرتونية من ماكس ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتضح أن شركة Warner Bros Discovery لن تسحب شخصية لونى تونز الكرتونيه من ماكس وفقا لتقرير theverge

فى رسالة بريد إلكترونى أدرجت شركة Warner Bros Discovery أن لوني تونز و The Looney Tunes Show بين العناوين التي ستغادر ماكس في 31 ديسمبر.

على الرغم من أن Looney Tunes هى إحدى امتيازات Warner Bros المميزة، إلا أن إزالة حلقات الرسوم المتحركة لن تكون أمرًا غير مسبوق، وقامت شركة Warner Bros Discovery بسحب المواسم 16-31 من العرض من HBO Max في نهاية العام الماضي .

كما قامت الشركة مؤخرًا بتأجيل فيلم Coyote vs Acme الذي كان على وشك الانتهاء منه ، على الرغم من أن هذا الفيلم يقال إنه يتم الآن التسوق فيه .

ولكن بعد ساعات قليلة، أعلنت الشركة أن إدراج لوني تونز في قائمة عمليات الإزالة القصوى كان على ما يبدو خطأً، وفي نسخة جديدة من البريد الإلكتروني الذي تم إرساله الاسبوع الجارى قالت شركة Warner Bros Discovery إن "Looney Tunes" تم تضمينها بالخطأ كعنوان غادر المنصة، وهذا ليس هو الحال وسيستمر بث العرض على Max.

وتتمتع شركة Warner Bros Discovery بالفعل بسمعة جيدة في قطع محتوى البث المباشر، بما في ذلك الأفلام التي أوشكت على الانتهاء مثل Batgirl و Scoob! Holiday Haunt ، لذا فإن خسارة Looney Tunes المحتملة كانت بمثابة ضربة كبيرة وتذكير آخر مخيب للآمال بزوال المحتوى على خدمات البث.

ولا تزال هناك خسارة واحدة من Looney Tunes من Max، وللأسف القائمة المحدثة تقول أن فيلم Looney Tunes: Back in Action ستتم إزالته من المنصة في 31 ديسمبر، ولكن على الأقل في الوقت الحالي، سيظل بإمكانك مشاهدة الرسوم المتحركة الكلاسيكية من Looney Tunes حتى عام 2024.