شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تركيب وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك عموديًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادرا ما يكون لتركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك بشكل عمودي فائدة في الأداء، ولكن من يهتم بذلك عندما تبدو أكثر برودة عند مواجهتها للخارج من خلال اللوحة الجانبية لديك؟ بينما كان قلب وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك عموديًا عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، فقد أصبح الآن من السهل جدًا القيام بها باستخدام الأدوات والأدوات المناسبة.

فيما يلي كيفية البدء في تركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك عموديًا، وفقا لتقرير digitartlend.

تأكد من أن حالتك متوافقة

قبل أن تقوم بتركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك عموديًا، من المهم أن تفكر فيما إذا كان بإمكانك القيام بكل ذلك على الرغم من أن معظم بطاقات الرسومات يمكن تركيبها عموديًا، وستعمل معظم اللوحات الأم بشكل جيد مع كابل متصاعد يربط وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك بها بدلاً من تركيبها مباشرة، إلا أنه لا تدعمها العديد من الحالات محليًا.

وهناك بعض الحالات التي تم تصميمها لتوفير التثبيت الرأسي كخيار، وإذا كان هذا هو حالك، فيمكنك تثبيته واستخدامه.

ومع ذلك، إذا كانت حالتك لا تدعمها، فأنت بحاجة لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع أي من مجموعات التثبيت المتوفرة، وإذا كان الأمر كذلك، فستحتاج بعد ذلك إلى التحقق مما إذا كان لديك تصريح لتثبيت بطاقة الرسومات الخاصة بك عموديًا وما زال بإمكانك تثبيت اللوحة الجانبية.

مهما كانت الحالة أو المجموعة التي تفكر فيها، تأكد من أنها تدعم بطاقة الرسومات الخاصة بك، خاصة مع الأخذ في الاعتبار طولها وعرضها ووزنها.

كيفية تركيب GPU الخاص بك عموديًا

عندما يتعلق الأمر بتركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك عموديًا، فلديك ثلاثة خيارات يمكنك استخدامها:

• استخدام علبة تحتوى على دعم أصلي مدمج لتركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك عموديًا.

• استخدام مجموعة التثبيت العمودي من Cooler Master أو Phanteks أو Lian Li أو مجموعة من الجهات الخارجية الأخرى.

• باستخدام قوس التثبيت عن بعد وكابل الناهض.

الخيار الأول هو الأكثر وضوحًا، على الرغم من أن الخيار الثاني ليس معقدًا للغاية. أما الخيار الثالث فهو أكثر تعقيدا ولن تدعمه كل حالة، لكنه يبقى خيارا.

الخطوة 1: إذا كانت حالتك تدعم تركيب بطاقة الرسومات عموديًا، فما عليك سوى العثور على القسم المناسب من الدليل الخاص بك أو موقع الشركة المصنعة واتباع التعليمات لتثبيت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك عموديًا. من المؤكد أنك ستحتاج إلى كابل رفع لبطاقة الرسومات، لذا حدد مكانه في صندوق الملحقات الخاص بك إذا كان في متناول يدك.

الخطوة 2: بالنسبة لمجموعة أدوات خارجية، قم بإزالة بطاقة الرسومات الموجودة لديك وأي بطاقات إضافية أخرى وأقواس PCI التي قد تكون في طريق شريحة التثبيت الجديدة. معظم التصميمات لا تحتوي على أدوات، لذا يجب أن تكون قادرًا على وضع الدعامة الجديدة في مكانها ثم استخدام براغي الحافظة لتثبيتها.

بعد ذلك، يمكنك توصيل الكابل الصاعد، وتركيب بطاقة الرسومات الخاصة بك، وتوصيل كابل الطاقة والكابل الصاعد. عند هذه النقطة، يجب أن تكون على ما يرام. إذا كنت في شك، فاتبع تعليمات المجموعة للحصول على خطوات أكثر تفصيلاً.

ومع ذلك، لاحظ أنه عند استخدام مجموعة مثل هذه، فإنك غالبًا ما تقوم بتقييد الوصول إلى فتحات PCI Express الأخرى، لذلك قد لا تتمكن من استخدام البطاقات الإضافية مع مجموعة تركيب GPU.