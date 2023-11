شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Bungie تؤجل توسعة Destiny 2 The Final Shape حتى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد Bungie رسميًا أن لعبة Destiny 2: The Final Shape تم تأجيل إطلاقها حتى 4 يونيو 2024 ، وظهرت تقارير عن تأخير التوسعة الشهر الماضي بعد أن بدأ Bungie في تسريح العمال في الاستوديو وسط انخفاض فى لاعبي Destiny 2 بعد تلقي Lightfall بشكل سيئ يطلق، وفقا لتقرير theverge.

يقال إن Bungie سرحت حوالي 8 % من موظفي Bungie، مما أثر على الأدوار فى إدارة المجتمع، والهندسة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وضمان الجودة والمزيد ، والآن يأخذ منشئ Halo وقته لتصحيح الأمور مع The Final Shape بعد المراجعات السلبية ومشاعر اللاعبين من توسعة Lightfall .

The Final Shape عبارة عن توسعة طموحة تهدف إلى اختتام ملحمة النور والظلام في Destiny ، ولم يُظهر Bungie سوى القليل جدًا عن التوسعة حتى الآن، حيث أعلن أن لاعبي Destiny 2 سيدخلون إلى "المسافر"، وهو كيان غامض في عالم Destiny معلق بلا حراك في السماء كمصدر للضوء للاعبي Destiny ، وسيتضمن الشكل النهائي القلب الشاحب، والوجهة الأولى للقدر .

وكتب فريق التطوير في منشور بالمدونة: "إن الشكل النهائي هو تتويج للسنوات العشر الأولى من رواية قصة Destiny، وبالنسبة للأوصياء في كل مكان، فقد قضوا ساعات لا حصر لها معًا، ونريد تكريم تلك الرحلة، لذلك نأخذ الوقت الذي نحتاجه لتقديم رؤية أكبر وأكثر جرأة، رؤية نأمل أن نتذكرها ونعتز بها لسنوات قادمة.

وقال الفريق إن Season of the Wish، الذي سينطلق الاسبوع الجارى سيستمر حتى إصدار The Final Shape ، وكتب الفريق: "بينما سيتم تشغيل غالبية المحتوى والسرد لموسم Wish من أواخر نوفمبر إلى فبراير كما كان مخططًا له في الأصل، فإن الفريق يضيف محتوى جديدًا متاحًا لجميع اللاعبين للانتقال إليه حتى إطلاق الشكل النهائي" .

وفي أبريل، ستطلق Bungie تحديثًا جديدًا للمحتوى يسمى Into the Light والذي من شأنه "إعداد اللاعبين لرحلة Guardian الخاصة بهم إلى المسافر"، و يخطط Bungie الآن لمشاركة أسلوب اللعب الجديد لتوسعة The Final Shape في أبريل.