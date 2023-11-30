شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Bungie تؤجل توسعة Destiny 2 The Final Shape حتى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر
يقال إن Bungie سرحت حوالي 8 % من موظفي Bungie، مما أثر على الأدوار فى إدارة المجتمع، والهندسة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وضمان الجودة والمزيد ، والآن يأخذ منشئ Halo وقته لتصحيح الأمور مع The Final Shape بعد المراجعات السلبية ومشاعر اللاعبين من توسعة Lightfall .
وكتب فريق التطوير في منشور بالمدونة: "إن الشكل النهائي هو تتويج للسنوات العشر الأولى من رواية قصة Destiny، وبالنسبة للأوصياء في كل مكان، فقد قضوا ساعات لا حصر لها معًا، ونريد تكريم تلك الرحلة، لذلك نأخذ الوقت الذي نحتاجه لتقديم رؤية أكبر وأكثر جرأة، رؤية نأمل أن نتذكرها ونعتز بها لسنوات قادمة.
وقال الفريق إن Season of the Wish، الذي سينطلق الاسبوع الجارى سيستمر حتى إصدار The Final Shape ، وكتب الفريق: "بينما سيتم تشغيل غالبية المحتوى والسرد لموسم Wish من أواخر نوفمبر إلى فبراير كما كان مخططًا له في الأصل، فإن الفريق يضيف محتوى جديدًا متاحًا لجميع اللاعبين للانتقال إليه حتى إطلاق الشكل النهائي" .
وفي أبريل، ستطلق Bungie تحديثًا جديدًا للمحتوى يسمى Into the Light والذي من شأنه "إعداد اللاعبين لرحلة Guardian الخاصة بهم إلى المسافر"، و يخطط Bungie الآن لمشاركة أسلوب اللعب الجديد لتوسعة The Final Shape في أبريل.
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