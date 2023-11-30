شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 3 خطوات.. كيف تحفظ بياناتك من حذف جوجل للحسابات غير النشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جوجل على وشك البدء فى حذف حسابات جوجل غير النشطة، مما قد يعنى أنك على وشك فقدان الصور والمستندات والبيانات الأخرى التى تريد الاحتفاظ بها بالفعل.

والخبر السار هو أن هناك طريقة يمكنك من خلالها الاحتفاظ بكل شىء بأمان، ولكن ستحتاج إلى اتخاذ إجراء هذا الأسبوع للتأكد، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

فى وقت سابق من هذا العام، أعلنت جوجل أنها ستبدأ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، في حذف الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول إليها لمدة عامين.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من إجراءات أوسع لتعزيز الأمن عبر الإنترنت ، وقالت جوجل إن الحساب الذى لم يتم استخدامه لفترة طويلة من الوقت من المرجح أن يتم اختراقه، مما يمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى بياناتك الشخصية، فضلاً عن تمكينهم من سرقة هويتك واستهدافك في عمليات الاحتيال.

وتنطبق السياسة فقط على حسابات Google الشخصية، ولا تؤثر على حسابات Google للمدارس والشركات.

وكجزء من عملية التطهير، سيتم مسح الحسابات غير النشطة وجميع المعلومات الشخصية والبيانات المرتبطة بالحسابات، بما في ذلك رسائل Gmail وأحداث التقويم وDrive وDocs وملفات Workspace الأخرى والنسخ الاحتياطية لصور Google.

كيف تحافظ على حسابك

إذا كان لديك حساب Google تريد الاحتفاظ به وكان معرضًا لخطر الحذف بسبب مرور وقت طويل منذ آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول إليه، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لحفظ الحساب والبيانات التي يحتوي عليها.

1 الطريقة البسيطة للاحتفاظ بحسابك في Google هي تسجيل الدخول إليه ، أو أي من خدمات Google المرتبطة به مثل YouTube وGmail الآن.

2 عند تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين، سيتم اعتبار حسابك في Google نشطًا ولن يتم حذفه.

3 مع وجود الأمان في قلب عملية التطهير، وإشارة Google إلى أن الحسابات المهجورة أقل احتمالية بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لتمكين التحقق بخطوتين، فإن النصيحة هي إعداد التحقق بخطوتين على حساب Google الخاص بك (وعلى جميع حساباتك الأخرى، في هذا الشأن) لجعل اختراقها أكثر صعوبة.