شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على جوجل .. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظروف معينة، قد تجد ضرورة لحذف حسابك على Google، فسواء كنت تقوم بالتبديل إلى مزود بريد إلكتروني جديد أو تتطلع ببساطة إلى تنظيم تواجدك عبر الإنترنت، فإن العملية واضحة ومباشرة ولكنها تأتي مع بعض الاعتبارات الحاسمة، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية حذف حسابك على Google.

احذر قبل الحذف لكن حذف حساب جوجل الخاص بك يعني فقدان جميع البيانات المرتبطة به، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والملفات والتقويمات والصور، ولن يكون الوصول إلى خدمات جوجل مثل Gmail وDrive والتقويم وPlay متاحًا بعد الآن، وسيتم أيضًا مصادرة الاشتراكات والمحتوى الذي تم شراؤه على YouTube أو Google Play، مثل التطبيقات والأفلام والألعاب والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

قم بمراجعة المعلومات الخاصة بك قبل البدء في عملية الحذف، قم بمراجعة المعلومات الموجودة في حسابك، حيث توفر Google خيارًا لتنزيل البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، وإذا كان عنوان Gmail الخاص بك مرتبطًا بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات، فأضف عنوان بريد إلكتروني جديدًا لهذه الخدمات. قم بتحديث معلومات استرداد حسابك لمحاولات استرداد الحساب المحتملة في المستقبل.

حذف حسابك - انتقل إلى قسم البيانات والخصوصية في حساب Google الخاص بك.

- قم بالتمرير لأسفل إلى "بياناتك وخيارات الخصوصية".

- حدد "مزيد من الخيارات" ثم "حذف حسابك على Google".

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية حذف الحساب.

- تذكر أن حذف أحد حسابات Google لن يؤثر على الحسابات الأخرى التي قد تكون لديك.

- الإجراءات الإضافية: إزالة خدمات أو تطبيقات محددة

إذا كنت لا تريد حذف حسابك على Google بالكامل، فلديك خيارات للقيام بما يلي:

-احذف Gmail من حسابك.

- قم بإزالة خدمات Google محددة بشكل فردي.

- قم بإلغاء الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث المتصلة بحسابك على Google.