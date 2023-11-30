شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسحة ضوئية بديل كلمات المرور تمنع تسلل الغرباء على الواى فاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة VIRGIN Media عن خدعة Wi-Fi ذكية تجعل مشاركة كلمة المرور الخاصة بك أسهل بكثير.

من المعروف أن كلمات مرور جهاز التوجيه طويلة ومعقدة ومليئة بأحرف عشوائية، وفقا لتقرير thesun.

على الرغم من أن الأمر مزعج، إلا أن هذا مهم لمنع المتسللين من اختراق شبكتك بسهولة.

لذا فإن تغييره إلى شيء بسيط ليس خيارًا آمنًا.

عندما تقوم بإضافة جهاز جديد أو حتى مشاركة شبكة Wi-Fi مع صديق يزورك، يتعين عليك إجراء عملية طويلة لكتابة الرمز.

وتأتي بعض أجهزة توجيه Wi-Fi مزودة بكلمة المرور على البطاقة، وهو ما يعني على الأقل أنك لن تضطر إلى قلب جهاز التوجيه.

وفى الوقت نفسه، يمتلك الآخرون رمز QR مفيدًا لمسحه ضوئيًا .

ومع ذلك، فإن Virgin Media تخطو خطوة أبعد حتى لا تضطر حتى إلى النهوض.

وكل ذلك في تطبيق Virgin Connect المجاني الخاص بالشركة.

افتحه وسيظهر لك التطبيق رمز QR الذي يمكنك مشاركته مع أي شخص.

كل ما عليهم فعله هو مسحه ضوئيًا باستخدام كاميرا هواتفهم وسيتم توصيل هواتفهم دون الحاجة إلى كتابة أي كلمات مرور.

وقالت فيرجن ميديا ​​في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كنت أزحف فيها على أربع في محاولة للعثور على رمز WiFi أو العبث بكلمات مرور طويلة لضيوفك".

"إذا كنت أحد عملاء Virgin Media للنطاق العريض، فلن يكون من الأسهل مشاركة كلمة مرور شبكة WiFi الخاصة بك."

إذا لم يكن لديك تطبيق Virgin Connect بالفعل ، فقم بتنزيله الآن لنظام التشغيل iOS أو Android .

قم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على علامة التبويب الصفحة الرئيسية.

ستجد هنا رمز الاستجابة السريعة الذي يمكنك إظهاره للأصدقاء والعائلة لمسحه ضوئيًا.

إذا لم تكن مع Virgin Media أو لم تنجح هذه الطريقة معك، فهناك طريقة أخرى أسرع.

كيفية الانضمام بسرعة إلى شبكة Wi-Fi من جهاز iPhone

إذا كنت تستخدم iPhone وكان صديقك يستخدمه أيضًا، فأنت محظوظ.

طالما أن لديكم بعضكم البعض كجهات اتصال، يمكنكم مشاركة كلمة المرور مع بعضكم البعض على الفور.

كل ما على الزائر فعله هو الشبكة على الشبكة المنزلية المعنية.

يجب أن تظهر نافذة منبثقة على شاشة جهاز iPhone الخاص بك تسألك عما إذا كنت تريد مشاركتها.

تابع المشاركة وسيتصل هاتف iPhone الخاص بالشخص الآخر به تلقائيًا.

خدعة مشاركة الواي فاي السريعة للايفون

يمكن لأجهزة iPhone التي تحاول الاتصال بشبكات Wi-Fi أخرى تجنب كتابة كلمة المرور بطريقة مختلفة أيضًا.

انتقل إلى الإعدادات وحدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

بعد ذلك، اضغط مرتين على مربع كلمة المرور .

يجب أن يظهر مربع صغير يُشير إلى مسح النص ، اضغط عليه.

ستظهر نافذة في الجزء السفلي من شاشتك لتكشف عما تراه الكاميرا.

قم بتمرير الكاميرا فوق تفاصيل كلمة المرور الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التوجيه الخاص بك.

اضغط على أيقونة النص الصغيرة في أسفل اليمين عندما تظهر الخطوط الصفراء.

اضغط على نص كلمة المرور من لقطة الشاشة التي تظهر ويجب إدخال النص تلقائيًا في حقل كلمة المرور .