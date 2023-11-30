تكنولوجيا: سامسونج ترفع أسعار كاميرات الهواتف الذكية مع انتعاش السوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصادر الصناعة القريبة من إحدى وسائل الإعلام الصينية، أبلغت سامسونج شركائها بشأن الزيادات في أسعار مكونات CIS (مستشعرات صور الكاميرا).

وابتداءً من العام المقبل، تعمل شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة على رفع أسعار بعض المكونات بنسبة 25% والبعض الآخر بنسبة تصل إلى 30%.

تعد سامسونج واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأجهزة استشعار CMOS في العالم، ولأول مرة منذ عامين، تشهد الشركة الكورية ارتفاعًا كبيرًا في الطلبيات.

كان سوق الهواتف الذكية العالمي بطيئًا إلى حد ما، على أقل تقدير، خلال العامين الماضيين، وهو الآن يكتسب قوة أخيرًا، ولهذا السبب تشعر سامسونج بالثقة الكافية لزيادة الأسعار.

ويقول التقرير أيضًا أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل أساسي على أجهزة الاستشعار عالية الدقة، 32 ميجابكسل وما فوق.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على أسعار الهواتف الذكية بشكل عام وهواتف سامسونج الخاصة.

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